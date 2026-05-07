Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău, finalizate în proporție de 95%. Când va fi dat în circulație

Lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău, finalizate în proporție de 95%
Cristian Pistol, directorul CNAIR, scrie pe social media că lucrările pe lotul 2 al autostrăzii Focșani-Bacău sunt finalizate în proporție de 95%. Potrivit acestuia, încă 39 de kilometri de autostradă vor fi dați în circulație, integral, până în august.

Șeful CNAIR anunță că UMB asfaltează, trasează marcaje și montează parapet pe ultimele sectoare din șantier.

Mobilizare puternică pe Focșani-Bacău

Pe șantier sunt acum 350 de muncitori și 120 de utilaje.

Pistol reamintește că, din acest lot de autostradă, a fost deja parțial deschisă circulația între Domnești Târg și Adjud, pe o distanță de 13,2 km, încă din luna decembrie 2025.

Pe toți cei aproximativ 39 km ai lotului se va putea circula cel mai târziu în luna august a acestui an, când se va deschide circulația și pe 49 km ai tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani.

„Practic, la finalul acestui an vom putea circula în regim de autostradă pe 397 km de la București la Pașcani, adăugând la A3 (București-Ploiești), A7 (Ploiești–Pașcani) și cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău”, a transmis, pe Facebook, Cristian Pistol.

