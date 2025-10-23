Prima pagină » Actualitate » UE votează să susțină Ucraina până în 2027 cel puțin. Sumele uriașe care transformă Uniunea Europeană în principalul susținător al Kievului

UE votează să susțină Ucraina până în 2027 cel puțin. Sumele uriașe care transformă Uniunea Europeană în principalul susținător al Kievului

24 oct. 2025, 00:36, Actualitate
UE votează să susțină Ucraina până în 2027 cel puțin. Sumele uriașe care transformă Uniunea Europeană în principalul susținător al Kievului
Galerie Foto 4

La reuniunea Consiliului European de joi, liderii UE au confirmat oficial sumele uriașe investite până acum în sprijinul Ucrainei: 177,5 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și a statelor membre, de la începutul războiului. Iar mesajul a fost clar: sprijinul nu doar că va continua, ci va deveni „regulat și previzibil” pe termen lung.

Câți bani au fost promiși pentru 2025

Din declarația finală adoptată ieri, reiese că în anul 2025 UE a pus deja la dispoziția bugetului Ucrainei 20,5 miliarde de euro, împărțiți astfel:

  • 6,5 miliarde de euro prin programul special „Ukraine Facility”,

  • 14 miliarde de euro prin inițiativa G7 ERA, bani acoperiți din profiturile obținute din activele rusești înghețate în Europa

Cu alte cuvinte, o parte din sprijinul actual pentru Ucraina este deja finanțat indirect de Rusia, prin dobânzile generate de fondurile sale blocate.

UE se angajează să plătească și în 2026-2027

Concluziile summitului arată că statele membre s-au angajat să găsească soluții pentru a acoperi și nevoile financiare ale Ucrainei în 2026 și 2027, inclusiv pentru armată și apărare. Consiliul a cerut Comisiei Europene să vină „cât mai rapid” cu propuneri concrete.

Ce se întâmplă cu activele rusești

Un punct esențial al discuțiilor de ieri a fost legat de activele rusești înghețate – peste 200 de miliarde de euro, aflate în mare parte în sistemul financiar european. Liderii UE au decis că aceste active vor rămâne blocate „până când Rusia își încheie agresiunea și plătește pentru distrugerile provocate”. Între timp, profiturile generate de aceste fonduri vor continua să fie direcționate către sprijinul Ucrainei.

În documentul oficial adoptat ieri, liderii europeni au transmis că Ucraina poate conta pe UE „pe termen lung”, iar sprijinul financiar va continua, indiferent de contextul politic intern al statelor membre

Citește și

DRAMĂ Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda
23:18
Ce este asomatorul, dispozitivul găsit lângă trupurile tinerilor din Bacău, morți în mașină. Bianka și Toni urmau să plece la muncă în Olanda
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei
22:42
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Ciprian Ciucu va fi CANDIDATUL PNL pentru Primăria Capitalei
VIDEO După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
22:39
După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”
Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont
22:23
Gândul a avut dreptate! Publicăm în exclusivitate DOCUMENTUL care atestă că Bolojan a stat ABUZIV în imobilul din strada Gogol. RA-APPS l-a informat pe Bolojan că nu are dreptul să stea acolo, dar NU a ținut cont
VIDEO Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
21:58
Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Se dă ceasul înapoi cu o oră! România trece la ora de iarnă. Ce trebuie să știe românii
Evz.ro
Poveștile ascunse în trunchiul bătrânilor stejari din satele românești
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Ucraina va achiziționa cel puțin 100 de avioane Gripen din Suedia
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției”
23:30
Ion Cristoiu: „Îl știu pe Nicușor Dan mai mult decât pe alți politicieni. Nu suportă PRESIUNEA funcției”
ULTIMA ORĂ Liderii UE s-au blocat pe decizia de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei. Au amânat totul până în decembrie
23:19
Liderii UE s-au blocat pe decizia de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei. Au amânat totul până în decembrie
EXTERNE Trump avertizează Israelul: Dacă anexează Cisiordania și Samaria, SUA își retrag sprijinul
23:11
Trump avertizează Israelul: Dacă anexează Cisiordania și Samaria, SUA își retrag sprijinul
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”
23:00
Ion Cristoiu: „GRINDEANU a spus un lucru interesant. Președintele a trimis câteva amendamente lui Bolojan, iar premierul nu a ținut cont de ele”
EXTERNE China și Rusia au început un război sexual împotriva SUA. Spioane antrenate se căsătoresc cu IT-iști americani pentru a extrage informații secrete
22:38
China și Rusia au început un război sexual împotriva SUA. Spioane antrenate se căsătoresc cu IT-iști americani pentru a extrage informații secrete
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „LIDERII europeni au pornit o campanie împotriva mediului online pentru că nu îl pot controla”
22:30
Ion Cristoiu: „LIDERII europeni au pornit o campanie împotriva mediului online pentru că nu îl pot controla”