UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru

UEFA se aliniază plângerilor făcute de cluburi. După ce Mihai Stoica a criticat în direct regulamentul UEFA privind listele de jucători pentru competițiile continentale, forul de la Nyon a decis să facă o concesie.

Oficialul campioanei României a denunțat faptul că echipele calificate în grupele Europa League nu au voie să modifice lotul de jucători în ianuarie, când se joacă ultimele două etape, deși atunci e deschisă fereastra de transferuri.

Ce s-a schimbat concret

„O anomalie uriașă!”, a comentat MM Stoica, la Prima Sport.

La scurt timp, UEFA a luat decizia să aprobe un amendament: cluburile au dreptul să înlocuiască un jucător accidentat pe termen lung, până la etapa a 6-a a grupelor. Practic, regula rămâne restrictivă, dar oferă, totuși, un cât de mic ajutor formațiilor lovite de probleme medicale în cadrul lotului.

„Comitetul Executiv a aprobat un amendament la regulamentul competițiilor masculine de club UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum un jucător de câmp cu accidentare de durată în timpul fazei ligii, până la etapa a 6-a inclusiv. Motivul e de a ne asigura că listele de jucători nu sunt afectate de absențe cauzate de accidentări și că jucătorii sunt protejați de presiunea suplimentară a volumului de muncă”, au transmis oficialii UEFA.

Rămâne, însă, neschimbată situația reclamată de Stoica: în ianuarie, când se joacă două runde din faza grupelor, echipele nu pot folosi jucătorii transferați în acea perioadă. Modificările de lot se pot face doar după terminarea acestei faze, cu maximum trei nume noi adăugate pe listă.

Mihai Stoica, președintele C.A. al FCSB, a anunțat, deja, că va ridica din nou problema la ECA, în ședința de la Roma, din octombrie – „Nu e normal să joci în ianuarie două partide decisive și să nu poți adăuga niciun transfer proaspăt pe listă. UEFA trebuie să se adapteze realității”.

Program infernal pentru FCSB în Europa League

Campioana României are un traseu de foc în Europa League. Iată programul meciurilor:

G.A Eagles – FCSB (25 septembrie 2025)

FCSB – Young Boys (2 octombrie 2025)

FCSB – Bologna (23 octombrie 2025)

FC Basel – FCSB (6 noiembrie 2025)

Steaua Roșie Belgrad – FCSB (27 noiembrie 2025)

FCSB – Feyenoord (11 decembrie 2025)

Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026)

FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026)

Lotul FCSB pentru Europa League:

Portari: Târnovanu, Udrea, Zima

Târnovanu, Udrea, Zima Fundași: Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic

Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic Mijlocași: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Baba Alhassan

Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Baba Alhassan Atacanți: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, M. Toma, Thiam.

