Prima pagină » Actualitate » UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru

UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru

12 sept. 2025, 10:00, Actualitate
UEFA schimbă regulamentul. FCSB a făcut scandal, iar acum este permis acest lucru

UEFA se aliniază plângerilor făcute de cluburi. După ce Mihai Stoica a criticat în direct regulamentul UEFA privind listele de jucători pentru competițiile continentale, forul de la Nyon a decis să facă o concesie.

Oficialul campioanei României a denunțat faptul că echipele calificate în grupele Europa League nu au voie să modifice lotul de jucători în ianuarie, când se joacă ultimele două etape, deși atunci e deschisă fereastra de transferuri.

Ce s-a schimbat concret

„O anomalie uriașă!”, a comentat MM Stoica, la Prima Sport.

La scurt timp, UEFA a luat decizia să aprobe un amendament: cluburile au dreptul să înlocuiască un jucător accidentat pe termen lung, până la etapa a 6-a a grupelor. Practic, regula rămâne restrictivă, dar oferă, totuși, un cât de mic ajutor formațiilor lovite de probleme medicale în cadrul lotului.

„Comitetul Executiv a aprobat un amendament la regulamentul competițiilor masculine de club UEFA 2025/26 pentru a permite înlocuirea temporară a maximum un jucător de câmp cu accidentare de durată în timpul fazei ligii, până la etapa a 6-a inclusiv. Motivul e de a ne asigura că listele de jucători nu sunt afectate de absențe cauzate de accidentări și că jucătorii sunt protejați de presiunea suplimentară a volumului de muncă”, au transmis oficialii UEFA.

Rămâne, însă, neschimbată situația reclamată de Stoica: în ianuarie, când se joacă două runde din faza grupelor, echipele nu pot folosi jucătorii transferați în acea perioadă. Modificările de lot se pot face doar după terminarea acestei faze, cu maximum trei nume noi adăugate pe listă.

Mihai Stoica, președintele C.A. al FCSB, a anunțat, deja, că va ridica din nou problema la ECA, în ședința de la Roma, din octombrie – „Nu e normal să joci în ianuarie două partide decisive și să nu poți adăuga niciun transfer proaspăt pe listă. UEFA trebuie să se adapteze realității”.

Program infernal pentru FCSB în Europa League

Campioana României are un traseu de foc în Europa League. Iată programul meciurilor:

  • G.A Eagles – FCSB (25 septembrie 2025)
  • FCSB – Young Boys (2 octombrie 2025)
  • FCSB – Bologna (23 octombrie 2025)
  • FC Basel – FCSB (6 noiembrie 2025)
  • Steaua Roșie Belgrad – FCSB (27 noiembrie 2025)
  • FCSB – Feyenoord (11 decembrie 2025)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026)
  • FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026)

Lotul FCSB pentru Europa League:

  • Portari: Târnovanu, Udrea, Zima
  • Fundași: Crețu, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Popescu, Pantea, Ngezana, Radunovic
  • Mijlocași: Șut, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Cisotti, Oct. Popescu, Baba Alhassan
  • Atacanți: Alibec, Bîrligea, Tănase, Miculescu, M. Toma, Thiam.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prețul pachetelor de bilete la meciurile FCSB din Europa League

FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și cum s-a găsit soluția de a „fenta” suspendarea

Citește și

ACTUALITATE CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
09:55
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”
SPORT Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
09:30
Universitatea Craiova își poate pierde vedeta: ofertă oficială pentru Ștefan BAIARAM: 4 milioane de euro! Ce a decis patronul Mihai Rotaru
ACTUALITATE Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
09:29
Administratorul restaurantului Cupola din Prahova, găsit MORT într-o anexă a localului. Primele ipoteze ale anchetei
ACTUALITATE Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
09:18
Meteo 12 septembrie 2025. Vremea se răcește, astăzi. Temperaturi maxime de 28°C, ploi și vânt puternic
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”
09:00
Ion Cristoiu: „Înarmarea Europei este ceea ce își dorește și TRUMP și Putin. Dacă vrei să omori Europa vestică, o înarmezi”
ACTUALITATE Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro
08:55
Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni: Prognoza emisă de ANM
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
O elevă eminentă a murit în prima săptămână de școală. Iasmina avea doar 15 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
O funcție Apple, blocată în Europa. Explicația companiei
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Ce ascunde, de fapt, Dorobanțu? Mesajul criptic care a pus pe jar susținătorii concurentului din Casa Iubirii. INCREDIBIL ce a avut curajul să spună! Este lovitura pe care nu o aștepta nimeni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a găsit cele mai bune dovezi de până acum pentru viața pe Marte
EXTERNE Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
10:01
Fostul președinte al Braziliei, CONDAMNAT la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat. Trump reacționează dur: „E groaznic”
HOROSCOP Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
09:55
Perioadă prosperă pentru 3 zodii, până pe 21 septembrie 2025. Norocul va fi de partea lor
EXTERNE Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
09:30
Andrew Tate, Elon Musk și alți milionari au anunțat DONAȚII după moartea refugiatei ucrainene ucise în SUA. Pentru ce vor fi folosiți banii
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „MACRON vrea să acopere problemele financiare tot pe spinarea oamenilor muncii”
08:30
Ion Cristoiu: „MACRON vrea să acopere problemele financiare tot pe spinarea oamenilor muncii”
ACTUALITATE Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America”
08:30
Noi imagini cu ASASINUL lui Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei. Trump a decretat doliu național: „Este un moment întunecat pentru America”
ACTUALITATE Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta
08:24
Nu cumpăra aceste alimente toamna, iată o listă pe care e bine să o introduci, în schimb, în dieta ta