FCSB scoate a vânzare vineri, 5 septembrie, pachetele de bilete pentru cele patru meciuri pe care echipa roș-albastră le va juca pe teren propriu în Europa League.

Biletele vor fi disponibile de vineri, ora 19:00, pe site-ul bilete-fcsb.ro.

FCSB va juca pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Feyenoord, Bologna și Fenerbahce.

Prețul pachetelor de bilete la meciurile FCSB din Europa League

Pachetele de bilete sunt mai ieftine ca cele de anul trecut și pentru că FCSB nu se va mai confrunta cu adversari de talia lui Manchester United.

FCSB va vinde și la primul inel, după ce a mutat Peluza Nord la Peluza 1. Decizia vine după ce UEFA a pedepsit echipa roș-albastră pentru scandări rasiste.

„Pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de vineri, ora 19:00.

Prețurile pachetelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 500 LEI

VIP 3 – 800 LEI

VIP 2 – 1200 LEI

VIP 1 – 2000 LEI

De asemenea, tot de vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin.

Prețurile biletelor din peluză sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA 1 – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI

Facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe National Arena:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi pachetele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected]. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor, începând cu emailurile trimise după 5 septembrie, ora 19:00! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, arată comunicatul FCSB.