Prima pagină » Sport » FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și cum s-a găsit soluția de a „fenta” suspendarea

FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și cum s-a găsit soluția de a „fenta” suspendarea

05 sept. 2025, 07:48, Sport
FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și cum s-a găsit soluția de a „fenta” suspendarea

FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

FCSB a trecut de Aberdeen cu scorul de 3-0 la București, pe 28 august, în manșa secundă a play-off-ului Europa League, după 2-2 în Scoția.

Echipa roș-albastră va juca primul meci în Europa League la 25 septembrie, în deplasare cu Go Ahead Eagles. Următoarea partidă va avea loc la București, pe Arena Națională, cu Young Boys Berna, la data de 2 octombrie.

FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și care e reacția lui Mihai Stoica

„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist. Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a scris președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

FCSB fentează decizia UEFA

Pentru că inelul 1 al galeriei e închis la meciul cu elvețienii, pentru rasism, FCSB a găsit metoda prin care să pună în vânzare bilete și la primul inel și a mutat Peluza Nord la Peluza 1. „Vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin”, arată cei de la FCSB.

Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Armata digitală a Kremlinului l-a ajutat pe Călin Georgescu. A apărut dovada trădării de necontestat
Evz.ro
Schimbări neașteptate la eliberarea cărții electronice de identitate. Cum vor fi afectați românii
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Hotărâre de Guvern: România va primi 300 de refugiați africani
POLITICĂ Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337 de milioane de lei
08:31
Record de taxe neachitate la Cluj, descoperite de ANAF. Trei persoane, restante cu 337 de milioane de lei
ACTUALITATE Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
08:26
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
HOROSCOP Zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată
08:23
Zodia favorizată de portalul energetic 999, care se activează pe 9 septembrie. Viața acestor nativi se va schimba radical începând cu această dată
SĂNĂTATE Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul
07:52
Lumânările și bețișoarele parfumate, un risc pentru sănătate? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie adevărul
ACTUALITATE Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
07:52
Ce a primit să mănânce un turist care a comandat „meniul zilei” la 30 lei, într-o autoservire din Eforie Nord
ANALIZĂ Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate
07:30
Le Monde: Coaliția lui Macron riscă SCINDAREA în contextul asumării răspunderii de către Guvernul Bayrou /Franța ar putea ajunge la alegeri anticipate