FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și cum s-a găsit soluția de a „fenta” suspendarea

FCSB a fost sancționată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale fanilor la meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

FCSB a trecut de Aberdeen cu scorul de 3-0 la București, pe 28 august, în manșa secundă a play-off-ului Europa League, după 2-2 în Scoția.

Echipa roș-albastră va juca primul meci în Europa League la 25 septembrie, în deplasare cu Go Ahead Eagles. Următoarea partidă va avea loc la București, pe Arena Națională, cu Young Boys Berna, la data de 2 octombrie.

FCSB, amendată de UEFA cu 30.000 de euro. Ce sancțiune a mai primit și care e reacția lui Mihai Stoica

„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist. Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a scris președintele Consiliului de Administrație al FCSB, Mihai Stoica, pe pagina sa de Facebook.

FCSB fentează decizia UEFA

Pentru că inelul 1 al galeriei e închis la meciul cu elvețienii, pentru rasism, FCSB a găsit metoda prin care să pună în vânzare bilete și la primul inel și a mutat Peluza Nord la Peluza 1. „Vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin”, arată cei de la FCSB.