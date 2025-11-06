Ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte de a fugi de închisoare: „Uite de asta”

Care este ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte să fugă din închisoare. Amintim că, el și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost de negăsit și sunt căutați în continuare de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv de închisoare.

Mereu în atenția publicului, Dani Mocanu nu și-a neglijat nici fanii de pe Facebook, pe care i-a „onorat” cu o ultimă postare, înainte de a fugi de închisoare.

Astfel, el a postat o fotografie în care apare alături de mascați înarmați, la stânga și la dreapta sa. De asemenea, în imagine și el apare purtând o armă.

„Uite de asta nu-mi place mie Halloween-ul”, a comentat Dani Mocanu, sugestiv, pe Facebook.

Amintim că, Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală, pentru sustragere de la executarea pedepsei. Dani Mocanu și fratele său – Ionuț Nando Mocanu – sunt căutați de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv la închisoare.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, se arată în comunicat. Citește toate detaliile AICI!

