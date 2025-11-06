Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea

Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală, pentru sustragere de la executarea pedepsei. Dani Mocanu și fratele său sunt căutați de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv la închisoare. Au fost dați în urmărire de către Poliție.

„Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, se arată în comunicat.

Astfel, Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua “Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Brașov, în dosarul deschis după un incident violent produs în vara anului 2022.

Curtea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Dani Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă de omor.

” În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se spune în decizia Curții de Apel Brașov.

Citește mai multe amănunte AICI!

Dani Mocanu : „ Nicu șor Dan, mare matematician ”

Amintim că, Dani Mocanu a compus și o manea despre Nicușor Dan, în care și-a exprimat susținerea față de candidatul susținut de USR, în cursa pentru președinția României. În versurile piesei, Dani Mocanu îl numește pe Nicușor Dan un „mare matematician” care „i-a depășit pe toți” și „curăță țara de hoți”.

„Eu votez un președinte care să ne reprezinte

Nicușor Dan, mare matematician

Are multe facultăți și i-a depășit pe toți

Curăță țara de hoți și rămân doar patrioți

Eu votez un președinte care să ne reprezinte

Nicușor Dan, mare matematician

Are multe facultăți, curăță țara de hoți

Și rămân, și rămân doar patrioți

Votez pro-Europa

Nu pun botu’ la vrăjeală

Știu ce-i bine pentru țară

Ah-le-le, la-la-la

Votez pro-Europa

Nu pun botu’ la vrăjeală

Știu ce-i binе pentru țară

Eu votez pro-Europa

Nicușor votez, că vrеau să progresez

Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară

Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident

Hopa-hopa, hopa-hopa

Eu votez pro-Europa

Nicușor votez, că vreau să progresez

Vreau să fie pace-n țară și modernă ca-n afară

Președintele perfect pentru un trăi ca-n occident”

Autorul recomandă:

Dani MOCANU, condamnat, în primă instanță, la 6 ani de ÎNCHISOARE pentru PROXENETISM și spălare de bani

Dani Mocanu, după ce Mircea Cărtărescu i-a distribuit maneaua: „Mințile strălucite gândesc la fel. Sunt onorat”