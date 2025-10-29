Prima pagină » Actualitate » Ultimele noutăți în cazul crimei oribile de la Arad, unde un bărbat și-a ucis iubita după ce a târât-o cu mașina

Ultimele noutăți în cazul crimei oribile de la Arad, unde un bărbat și-a ucis iubita după ce a târât-o cu mașina

29 oct. 2025, 15:05, Actualitate
Ultimele noutăți în cazul crimei oribile de la Arad, unde un bărbat și-a ucis iubita după ce a târât-o cu mașina
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad l-a trimis în judecată pe O.N.M., bărbatul care în luna august și-a ucis iubita în chinuri groaznice, târând-o cu mașina.

Bărbatul a avut a relaţie cu femeia timp de 15 ani. Cei doi au și două fete, ambele minore. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărţit din cauza unor neînţelegeri și locuiau separat.

Pe data de 5 august 2025, seara, bărbatul a mers cu mașina la locul de muncă al femeii, iar cei doi s-au certat din cauza unor mesaje pe care femeia le-ar fi redirecţionat unui alt bărbat.

Nicolae a urcat în mașină, a lăsat geamul din dreapta jos, în timp ce continua să își jignească fosta iubită. Romina a intrat prin geamul deschis în mașină şi l-a zgâriat pe bărbat, moment în care acesta a prins-o cu mâna și a pornit mașina. Femeia era atârnată de portiera dreaptă, în afara autoturismului.

Bărbatul a condus cu mai mult de 100 km/h

Bărbatul a condus cu mai mult de 100 km/h pe DN 79 A, iar la aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chișineu Criș, a lăsat femeia de mână. Aceasta, din cauza epuizării și a vitezei mari, a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și pe toată suprafața corpului și a murit, notează Mediafax.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Arad.

