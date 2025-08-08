Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie

Din 2010, actorul Mihai Bendeac l-a parodiat deseori pe fostul președinte Ion Iliescu în câteva sketch-uri ale emisiunii de comedie „În Puii Mei”, difuzată pe Antena 1.

După ce fostul președinte al României a murit la vârsta de 95 de ani, pe 5 august, actorul a făcut un ultim sketch despre acesta pe pagina sa de TikTok – „Jurnalul unui burlac”.

Mesajul lui Mihai Bendeac cu ocazia decesului fostului președinte

Într-un clip alb-negru, intitulat „Mesajul tovarășului Ion Iliescu în ziua propriului deces”, actorul, purtând o pălărie fedora, o pereche de ochelari și îmbrăcat cu un sacou, îl imită pe fostul președinte.

„Stimați concetățeni, vă vorbesc în calitate de fost președinte al României cu trei mandate constituționale. Sunt absolut convins că sunt multe persoane care în momentul acesta desfac sticlele de șampanie în cinstea decesului meu. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect important, timpul vieții noastre la nivel universal nu înseamnă absolut nimic. Din momentul în care trecem în neființă, începe o lungă infinitate, lumea de apoi, o lume în care eu am ajuns. Celor care se bucură de acest eveniment, vreau să le transmit următoarele cuvinte: Mai devreme sau mai târziu, urmează ca și voi să treceți în neființă. Dacă vă bucurați de o viață fără Ion Iliescu, urmează foarte curând să intrați într-o infinitate alături de Ion Iliescu. A venit ziua sfântă a libertății și a judecății. Mă aflu în momentul de față, între lumi. Cei care încearcă în mod exacerbat să mă denigreze, le transmit să mă pupe în c.. și că am capacitatea de a le bântui. M-am întâlnit deja cu un prieten foarte vechi și m-a pus să vă transmit un mesaj”.

Fără ochelari, Mihai Bendeac îl imită pe Nicolae Ceaușescu, fostul dictator comunist care a fost înlăturat de la putere și executat prin împușcare după Revoluția de la 1989.

„Sunt fostul secretar PCR și președinte al României, decedat în 2003, la Havana, Cuba, și vreau să-i mulțumesc tovarășului Iliescu pentru că în condițiile grele care au existat în anul 1989, în toată Europa, când forțele iredentiste și capitaliste încercau să deturneze calea către comunism, am reușit împreună prin planul care l-am gândit, să prelungim încă 10 ani înaintarea României către comunism”.

După ce Ion Iliescu a pierdut alegerile din 1996, mulți actori l-au parodiat, imitându-i înfățișarea, gesticularea și tonul de vorbire inconfundabil. Primul care a făcut-o a fost actorul Cristian Grețcu din grupul de umor românesc „Divertis”, în emisiunile difuzate între 1999 și 2009, la PRO TV și la Antena 1. Umoristul născut în 1960 l-a întâlnit personal pe Ion Iliescu.

Ultimul sketch în care l-a parodiat pe fostul președinte a fost în „Cântecul de rămas bun al lui Ion Iliescu”, un fragment din spectacolul Divertis, ediția din 18 noiembrie 2024 cu ocazia alegerilor prezidențiale.

„Domnule președinte Ion Iliescu, nu vrem să vă evaluăm politica. Sunt destui care o fac. Dar pe comedie ați fost un erou. Doar Ceaușescu a produs mai multe bancuri pe seama lui, decât dvs. Personajul Ion Iliescu a fost deosebit de puternic și prolific. Ați facut multă politică, dar și multă comedie, adesea fără să vreți. Doar gluma cu „speranța moare ultima” nu v-a reușit. Totuși, ați murit înaintea ei.În spectacolul Divertis.povestea din noiembrie 2024 ați cântat ultimul dvs. cântec. Acum, apropiații să vă plângă, prietenii să vă regrete, iar istoria să vă judece – căci justiția nu a fost in stare!”, este mesajul transmis de grupul „Divertis” condus de Toni Grecu în ziua decesului fostului președinte.

Cine l-a mai parodiat pe Ion Iliescu

Mihai Găinușă, prezentator de radio și realizator TV, fost co-prezentator al show-ului săptămânal de satiră „Cronica Cârcotașilor”, l-a imitat în mai multe ediții pe fostul președinte, mai ales în pragul alegerilor prezidențiale din 2004, cu Șerban Huidu imitându-l pe fostul premier Adrian Năstase.

Actorul de comedie Dragoș Stoica, cunoscut pentru interpretarea remarcabilă a latifundiarului din Pipera Gigi Becali, l-a parodiat și pe fostul președinte Ion Iliescu în câteva episoade ale serialului „Mondenii” de pe Prima TV, cât și la „Serviciul Român de Comedie” difuzat la PRO TV.

Mihai Bendeac, care a făcut parte din emisiunea de comedie „Mondenii” alături de Dragoș Stoica, l-a interpretat la rândul său pe fostul președinte în emisiunea „În Puii Mei”, difuzată între 2009 și 2018.

Sursa Foto: Mediafax Foto, Divertis, Antena 1, Prima TV

