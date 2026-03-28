Un avion care zbura pe ruta București – Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Milano Malpensa

Un avion care opera sâmbătă pe ruta București – Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano, Italia. Potrivit informațiilor publicate de BoardingPass, ar fi vorba despre o problemă tehnică, însă acest lucru nu a fost confirmat oficial, relatează Mediafax.

Zborul este operat de compania Wizz Air.

„Avionul care opera sâmbătă, 28 martie 2026, zborul Wizz Air W43193 pe ruta București – Santander (Spania) a aterizat pe aeroportul Malpensa din Milano (Italia). Potrivit informațiilor BoardingPass, motivul ar fi o problemă tehnică, însă informația NU este confirmată oficial”, menționează site-ul de specialitate BoardingPass.

Acest zbor era operat cu un Airbus A321. Sursa citată a precizat că, pasagerii cursei ar urma să fie debarcați din aeronava care a aterizat în Milano, iar de acolo ar urma să ajungă la destinația finală cu un alt avion Wizz Air.

