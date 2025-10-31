Un incident aviatic s-a produs joi, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Un avion școală a aterizat forțat, iar trenul de aterizare s-a rupt. Toate zborurile sunt anulate.

În imaginile surprinse de Gândul se văd pe pista aeroportului mai multe echipaje de intervenție, ambulanțe, SMURD, pompieri.

Incidentul s-a petrecut în această dimineață. Toate zborurile comerciale sunt blocate pentru 3 ore.

Cel mai probabil este vorba de o eroare de pilotaj. Pilotul a venit cu viteză foarte mare și a forțat aterizarea cu viteză foarte mare. Aeronava a fost pusă greșit pe pistă. Incidentul se numește aterizare bont.

Potrivit informațiilor Gândul, în 20 de minute se va redeschide traficul aerian pentru aeronave mici.

Știre în curs de actualizare