09 oct. 2025, 18:35, Actualitate
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17:50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum, conform unor surse Gândul.

UPDATE 2: Pasagerii vor fi transferați către alte curse aeriene spre Londra

Reprezentanții aeroportului anunță că pasagerii vor fi transferați pe alte curse aeriene, pentru a ajunge la Londra.

Aeronava va rămâne pe aeroportul Henri Coandă în noaptea de joi spre vineri.

UPDATE: Pasagerii au fost evacuați

Ministerul Sănătății a anunțat că s-a confirmat prezența fumului la bord și că toate persoanele din avion au fost evacuate.

​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

Știrea inițială

Imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgență pe aeroport. Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:01. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD. Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a confirmat informația potrivit căreia pasagerii s-ar fi intoxicat cu fum. Toți pasagerii urmează să fie debarcați.

Acum 2 zile, un alt avion de la British Airways a aterizat de urgență

Daily Mail   a transmis în urmă cu două zile că un alt avion al companiei British Airways, care avea zbor din Londra către Nigeria, a aterizat de urgență după ce un pasager, un ofițer militar pensionat, a murit pe durata zborului. Avionul a debarcat de la Aeroportul Heathrow duminică noapte și avea să aterizeze la Aeroportul Internațional Nnamdi Azikiwe, luni dimineață.

Pasagerul în vârstă de 80 de ani avea probleme grave de sănătate. Decesul a stârnit haos printre pasageri, inclusiv o femeie gravidă care a intrat în stare de panică.

Știre în curs de actualizare

