Un băiat de 11 ani din județul Sălaj a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, duminică seară. Copilul a fost căutat toată noaptea, fără succes, cu drone şi un elicopter, de către echipe de pompieri, poliţie, dar şi de voluntari. În acest context, autorităţile au transmis și un mesaj RO-Alert, aseară, în jurul orei 21.55. Mai mult, el e cunoscut cu deficiențe locomotorii, lucru care îngrijorează autoritățile și familia.



Numele acestuia este Mădălin Cosmin Rostaş și cântărește în jur de 40 de kilograme, are aproximativ 1,20 metri înălțime, ochii căprui, părul șaten şi este tuns scurt, iar la momentul dispariției, minorul purta un tricou alb, pantaloni albaștri și papuci albaștri.

„La data de 30 august a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în jurul orei 14.30, Rostaș Mădălin Cosmin, în vârstă de 11 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul său din comuna Someș-Odorhei, sat Domnin. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj. A fost constituită o echipă operativă, în căutari fiind implicate forțe din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliția Orașului Jibou, Secția 3 Poliție Rurală Jibou, Poliția Municipiului Zalău, Secția 1 Poliție Rurală Zalău, jandarmi, dar și voluntari. De asemenea, au fost efectuate căutări cu ajutorul unui elicopter dotat cu camere de termoviziune, dar și cu câini de urmă din cadrul ISU Sălaj. Totodată, în jurul orei 21.55, a fost transmis mesaj RO-Alert, în zonele de interes. Au fost efectuate căutări pe parcusul întregii nopți, fiind continuate și în prezent””, au transmis poliţiştii sălăjeni, potrivit Observator TV.

Persoanele care pot furniza orice informaţii despre minor, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic de urgenţă 112.

FOTO – Captură video: Observator TV