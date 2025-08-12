Prima pagină » Actualitate » Un bărbat a murit ASFIXIAT, după ce a fost strivit de soția sa obeză. Femeia a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica

12 aug. 2025, 23:28, Actualitate
Un bărbat a murit ASFIXIAT, după ce a fost strivit de soția sa obeză. Femeia a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica
FOTO - Caracter ilustrativ

Un incident șocant s-a petrecut în Portugalia, acolo unde un bărbat de 59 de ani a murit asfixiat, după ce soţia sa, obeză, a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica.

Victima, descrisă de presa locală ca fiind o fire destul de firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto, potrivit Daily Mail.
Ucis accidental de soţia obeză

Femeia, cu un an mai în vârstă decât el, cântărește peste 100 kg și ar fi alunecat în timp ce se ridica din pat pentru a merge spre soțul său, care se afla întins pe podea lângă ea.

Alertați de țipetele femeii după ce a rămas blocată între pat și peretele locuinței, vecinii au sărit imediat în ajutor.

Ei au reușit să o ridice de pe el, dar bărbatul era deja inconștient la sosirea medicilor. Din păcate, bărbatul suferise un stop cardiac care i-a fost fatal.

Potrivit publicației portugheze Correio da Manhã, a fost nevoie de cinci bărbați pentru a o ridica pe femeie de pe partenerul ei.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, dar a exclud orice faptă penală, stabilind deja că a fost vorba doar de un accident nefericit.

„A fost încadrat drept asfixie accidentală. Evident, este un deces foarte neobișnuit, dar nu a existat nicio intenție criminală. A fost o simplă împiedicare a femeii când s-a ridicat din pat și a încercat să se apropie de soțul ei, care era întins pe podea, ceea ce a dus la tragedie”, a precizat o sursă din cadrul anchetei.

