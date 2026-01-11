Un bărbat a murit cu zile, într-un autobuz din Sibiu, pentru că pasagerii nu l-au anunțat pe șofer. Motivul este incredibil

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în seara zilei de 8 ianuarie, într-un autobuz din Sibiu, trupul acestuia fiind descoperit de șofer abia la capătul liniei, după ce un călător i-a spus că există o persoană posibil inconștientă în vehicul.

Conducătorul auto îi acuză de indiferență pe ceilalți pasageri, pentru că nu l-au anunțat mai devreme despre starea gravă a pasagerului.

„Am oprit în stații, normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a declarat acesta pentru Turnul Satului.

La finalul traseului, șoferul a observat, pe camerele de supraveghere, că în autobuz mai erau două persoane, dar bărbatul aflat în stare gravă nu era într-o zonă vizibilă.

„Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră”, a explicat șoferul.

Acesta a mers să verifice situația și a constatat că bărbatul prezenta semne evidente de stop cardio-respirator: „Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”.

Șoferul a sunat imediat la 112 și a cerut indicații pentru a putea interveni până la sosirea echipajelor medicale.

„Am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04 fusese primit un apel de pe Calea Dumbravii, în dreptul bisericii de pe Mihai Viteazu, prin care se anunța că o persoană din autobuz este inconștientă. Cel care sunase a spus că autobuzul merge spre Calea Dumbravii și apoi a coborât, lăsând ambulanța să caute autobuzul prin oraș”, a spus el.

La fața locului au ajuns mai mulți paramedici și medici, care au început manevrele de resuscitare.

„Am întrebat dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dar ni s-a spus să nu-l atingem, că ambulanța sosește imediat. Au venit în jur de șapte cadre medicale și s-au apucat de resuscitare”, a completat acesta.

Eforturile echipajului medical au continuat timp de aproximativ o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Ulterior, șoferul a fost nevoit să solicite intervenția poliției.

„Mi s-a spus să sun la 112 pentru un echipaj de Poliție, pentru că persoana era decedată. Au venit criminalistica, judiciarul și cei de la morgă. Totul a durat de la 23:20 până la 02:30”,

Potrivit șoferului, autobuzul – care are o capacitate de 160 de locuri – a avut pe parcursul traseului aproximativ 50 de pasageri, aproape toate scaunele fiind ocupate. Dar, cu toate acestea, nimeni nu a semnalat starea gravă a bărbatului până la capătul liniei.

„Eu cred că nu i-a interesat. Nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat că acest om era inconștient. I-am întrebat de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze mai departe. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a dezvăluit șoferul motivul halucinant invocat de călători.

Șoferul, care are 46 de ani de experiență în domeniu și a condus inclusiv pe trasee din străinătate, spune că a mai fost martor la situații similare, dar niciodată la un asemenea nivel de indiferență.

„De-a lungul timpului am întâlnit astfel de cazuri de până la zece ori, dar întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat. Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a spus, în final, bărbatul.

Din informațiile aflate ulterior, bărbatul decedat ar fi ieșit de la serviciu și se îndrepta spre casă când i s-a făcut rău.

