25 feb. 2026, 10:47, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a oferit o perspectivă critică asupra crizei de anvergură cu care se confruntă România. În opinia acestuia, singura speranță ca lucrurile să se schimbe cu adevărat vine din partea cetățenilor. 

Invitatul a fost chestionat de moderator ce mai e de făcut odată constatată calitatea slabă a mandatului lui Nicușor Dan, dar și criza economică provocată de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. ”Stăm și ne uităm mioritic?”.

Marius Tucă: N-am stat 10 ani cu Băsescu, care nu se mai terminau? N-am stat 10 ani cu Iohannis, care nu se mai terminau? Mai există alternativa politică, poate că într-o bună zi poporul român…

Ionuț Cristache: Există un popor român?

Tucă: Eu zic că există până la urmă.

Cristache: Există un cumul de CNP-uri care trăiesc între niște granițe relativ delimitate.

Tucă: Putem spune și așa. Se trezește cu adevărat, aici nu e vorba doar de tabloul pe care îl înfățișezi tu. E vorba și de faptul că e unul Bolojan, pe lângă unul Nicușor Dan, Ilie Sărăcie care a venit și a dat, în fiecare zi de când e prim-ministru, câte un pumn în cap poporului român, cetățeanului.

Cristache: Și el ce-a făcut? Nimic.

Tucă: Asta zic, că există șansa ca poporul român sau diferite categorii sociale să iasă în stradă, profesorii, medicii.

Cristache: Dar sunt în stradă.

Tucă: Da, dar la un moment dat să iasă toți o dată în stradă și în România să se schimbe lucrurile de așa natură încât să ajnngem la alegeri anticipate. Fără alegeri anticipate nu se întâmplă nimic.

