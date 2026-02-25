Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost numită la conducerea unui departament strategic al Partidului Muncitorilor, în cadrul congresului de la Phenian.

Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată într-o funcție-cheie a Partidului Muncitorilor, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai influente personaje ale regimului de la Phenian, scrie Aljazeera.com.

Potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene KCNA, Comitetul Central al Partidul Muncitorilor a numit-o pe Kim Yo Jong, anterior director adjunct, în funcția de director cu puteri depline al unui departament strategic, în cadrul congresului care are loc o dată la cinci ani.

Kim Yo Jong este considerată de mult timp unul dintre cei mai apropiați și influenți colaboratori ai fratelui său. Născută la sfârșitul anilor 1980, ea este fiica lui Kim Jong Il și a fostei sale soții Ko Yong Hui. A studiat în Elveția alături de Kim Jong-un și a avansat rapid în ierarhia politică după preluarea puterii de către acesta, în 2011.

În 2018, Kim Yo Jong a atras atenția internațională după ce a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, în Coreea de Sud, într-un moment de destindere a relațiilor inter-coreene. De-a lungul anilor, regimul de la Phenian i-a folosit frecvent numele pentru a transmite poziții oficiale sau pentru a critica Coreea de Sud și Statele Unite.

Congresul, care se desfășoară în capitala Phenian, reunește mii de cadre ale eternului partid aflat la guvernare. Evenimentul, care mimează „democrația” are ca scop să stabileacă direcțiile statului în domenii esențiale, de la politică externă până la planificare militară, oferind o perspectivă rară asupra mecanismelor de putere ale regimului dictatorial.

Congresul actual este atent urmărit și din perspectiva succesiunii la vârful statului. Observatorii analizează rolul tot mai vizibil al fiicei adolescente a lui Kim Jong-un, Ju Ae, considerată de serviciile sud-coreene o posibilă moștenitoare politică.

Kim Jong-un, „reales” în unanimitate în funcția de secretar general al partidului

În urmă cu două zile, presa de stat din Coreea de Nord a anunțat că Kim Jong-un a fost „reales” în unanimitate în funcția de secretar general al partidului, deși nu a exista niciun contracandidat, un semnal clar al controlului total al regimului Kim asupra structurilor politice nord-coreene.

La congresul precedent, liderul nord-coreean a declarat Statele Unite drept „cel mai mare dușman al națiunii”, deși președintele Donald Trump a declarat recent că este „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong-un, chiar dacă oficial dialogul nu a fost reluat.

