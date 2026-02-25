Prima pagină » Știri externe » Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean

Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean

Mihai Tănase
25 feb. 2026, 10:46, Știri externe
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost numită la conducerea unui departament strategic al Partidului Muncitorilor, în cadrul congresului de la Phenian. 

Kim Yo Jong, sora dictatorului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovată într-o funcție-cheie a Partidului Muncitorilor, consolidându-și statutul de unul dintre cele mai influente personaje ale regimului de la Phenian, scrie Aljazeera.com.

Potrivit Agenției Centrale de Știri Coreene KCNA, Comitetul Central al Partidul Muncitorilor a numit-o pe Kim Yo Jong, anterior director adjunct, în funcția de director cu puteri depline al unui departament strategic, în cadrul congresului care are loc o dată la cinci ani.

Kim Yo Jong este considerată de mult timp unul dintre cei mai apropiați și influenți colaboratori ai fratelui său. Născută la sfârșitul anilor 1980, ea este fiica lui Kim Jong Il și a fostei sale soții Ko Yong Hui. A studiat în Elveția alături de Kim Jong-un și a avansat rapid în ierarhia politică după preluarea puterii de către acesta, în 2011.

În 2018, Kim Yo Jong a atras atenția internațională după ce a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, în Coreea de Sud, într-un moment de destindere a relațiilor inter-coreene. De-a lungul anilor, regimul de la Phenian i-a folosit frecvent numele pentru a transmite poziții oficiale sau pentru a critica Coreea de Sud și Statele Unite.

Congresul, care se desfășoară în capitala Phenian, reunește mii de cadre ale eternului partid aflat la guvernare. Evenimentul, care mimează „democrația” are ca scop să stabileacă direcțiile statului în domenii esențiale, de la politică externă până la planificare militară, oferind o perspectivă rară asupra mecanismelor de putere ale regimului dictatorial.

Congresul actual este atent urmărit și din perspectiva succesiunii la vârful statului. Observatorii analizează rolul tot mai vizibil al fiicei adolescente a lui Kim Jong-un, Ju Ae, considerată de serviciile sud-coreene o posibilă moștenitoare politică.

Kim Jong-un, „reales” în unanimitate în funcția de secretar general al partidului

În urmă cu două zile, presa de stat din Coreea de Nord a anunțat că Kim Jong-un a fost „reales” în unanimitate în funcția de secretar general al partidului, deși nu a exista niciun contracandidat, un semnal clar al controlului total al regimului Kim asupra structurilor politice nord-coreene.

La congresul precedent, liderul nord-coreean a declarat Statele Unite drept „cel mai mare dușman al națiunii”, deși președintele Donald Trump a declarat recent că este „100% deschis” unei întâlniri cu Kim Jong-un, chiar dacă oficial dialogul nu a fost reluat.

Recomandarea autorului:

Kim Jong Un, „reales” în unanimitate lider al Partidului Muncitorilor în Coreea de Nord. Phenianul ridică miza amenințării nucleare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
12:32
Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri
FLASH NEWS CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
12:29
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
CONTROVERSĂ Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
11:50
Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
ACUZAȚII „Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
11:24
„Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
SCANDAL Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
11:13
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
FLASH NEWS Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc
10:27
Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Cele mai noi

Trimite acest link pe