Un bărbat din Bucureşti închiria maşini de la companii de ridesharing şi apoi le ducea la dezmembrări. Acum e CĂUTAT de polițiști

Un bărbat din Bucureşti este căutat de poliţişti după ce a închiriat cel puţin 10 maşini de la companii de ridesharing şi apoi le-a vândut la centre de dezmembrări auto. Se prezenta drept şofer cu experienţă, dar nu se mai întorcea a doua oară la firmă.

Proprietarii maşinilor le-au găsit făcute bucăţi la centrele Remat şi au umplut secţiile de poliţie cu reclamaţii. Doar unul dintre ei a reușit să își recupereze autoturismul în ultimul moment.

„Îl sun, nimic. Îmi dă mesaj: sunt cu fata la doctor. Te sun în 10 minute, n-a mai sunat. Îl sun iar, iar nu răspunde. Și atunci m-am uitat pe GPS. Și am văzut mașina la dezmembrări. Când am ajuns acolo, am sunat la 112″, povesteşte un administrator de flotă auto pentru Observator TV.