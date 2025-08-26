Un bătrân din Târgu Mureș a fost ÎNȘELAT de trei bărbați din județul Cluj, prin metoda „deratizării”. Victima a rămas fără o sumă importantă de bani

Polițiștii din Târgu Mureș au reținut trei bărbați din comuna Bonțida, județul Cluj, acuzați că au furat peste 30.000 de euro de la un bărbat de 81 de ani, sub pretextul unei deratizări.

În data de 18 august, doi dintre suspecți au pătruns în apartamentul victimei din Târgu Mureș și au furat mai multe sume de bani în diferite valute, apoi au părăsit localitatea cu ajutorul celui de-al treilea complice.

În urma perchezițiilor făcute la domiciliile celor trei suspecți, cu vârste de 26, 54 și 56 de ani, polițiștii au recuperat peste 112.000 de lei, unele sume fiind îngropate în pământ sub locațiile percheziționate.

Perchezițiile au beneficiat de sprijinul Secției de Poliție Rurală Gherla și al Serviciului Criminalistic Cluj, precum și al Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca.

Cei trei suspecți au fost duși la sediul poliției pentru audieri și au fost reținuți pentru 24 de ore, iar miercuri urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

