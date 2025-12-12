Prima pagină » Actualitate » Magistrații au decis prelungirea controlului judiciar cu încă 60 de zile pentru Călin Georgescu

12 dec. 2025, 12:54, Actualitate
Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 au hotărât să prelungească măsura preventivă a controlului judiciar pentru Călin Georgescu cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitive și poate fi atacată cu apel la o instanță superioară.

Măsura preventivă a fost dispusă în primul dosar penal trimis în judecată pentru acuzațiile de propagandă legionară, încă de la începutul anului 2025.

„Complet: Complet PENAL

Amânări pronunţare: jud. BĂRBULESCU F.A.

Tip soluţie: admite cererea

Soluţia pe scurt: În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin () prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În temeiul art. 242 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.12.2025”.

De asemenea, în același dosar, magistrații au respins cererile și excepțiile formulate în procedura de cameră preliminară, astfel judecata propriu-zisă urmează înceapă în perioada imediat următoare.

Cele mai noi