Care este cel mai periculos ulei, potrivit unui studiu. Se găsește în multe produse integrate în alimentația zilnică

V-ați întrebat vreodată care este cel mai periculos ulei pentru sănătate? Cercetătorii din cadrul Universității din California au efectuat un studiu asupra unui anumit tip de ulei, cu scopul de a vedea dacă conținutul său afectează organismul.

De-a lungul timpului, uleiul de soia a reprezentat un aliment benefic pentru organism, având în compoziția sa acizi grași polinesaturați. De altfel, este aprecit și pentru punctul de ardere ridicat pe care îl are. Totuși, un studiu efectuat de cercetătorii din cadrul Universității din California aduce în atenție că poate deveni nociv pentru sănătate.

Ce spun experții despre uleiul de soia

Uleiul de soia este prezent în compoziția multor produse procesate, iar consumul excesiv ar putea avea o acțiune nocivă asupra sănătății, susțin experții. Acest tip de ulei este prezent, de pildă, în produse de patiserie și cofetărie, precum și în sosuri sau diverse semipreparate. Uleiul se soia se mai găsește în produsele de tip fast-food, precum și în chipsuri și diverși biscuiți.

Componenta de ulei de soia din diverse produse procesate poate să contribuie la creșterea în greutate, precum și la inflamația din corp. La temperaturi ridicate, uleiul de soia, deși dens în acizi grași polinesaturați, poate să oxideze. În urma procesului de oxidare, pot fi generați compuși nocivi pentru organismul uman.

De altfel, consumul de produse care conțin acest tip de ulei poate crește

riscul apariției unor boli cardiovasculare. De asemenea, poate să influențeze nivelul colesterolului și sănătatea ficatului.

Specialiștii recomandă să se consume, în schimb, o alternativă pe care aceștia o consideră mai sigură: ulei de avocado, ulei de măsline extravirgin, scrie Click.

