🚨 Putin și Erdogan s-au întâlnit în Turkmenistan. Cei doi lideri au discutat timp de 40 de minute

12:37 UPDATE. Erdoğan s-a întâlnit cu Valadimir Putin la hotelul unde acesta a stat după Forum. La întâlnire au participat, de asemenea, ministrul de externe Hakan Fidan și ministrul Energiei și Resurselor Naturale Alparslan Bayraktar, dar și alți consilieri. Discuțiile dintre Putin și Erdogan au durat 40 de minute. În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte precum evoluțiile regionale/globale și cooperarea economică. De asemenea, au fost abordate războiul și eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina în Gaza. Liderii nu au făcut nicio declarație înainte de începerea discuțiilor. 12:32 UPDATE. Putin s-a întâlnit cu Erdogan și alți doi lideri la Așgabat Deși nu este clar daca cei doi lideri vor avea o întâlnire bilaterală, pe rețele de socializare circulă mai multe imagini cu cei Putin și Erdogan, în prezența altor doi oficiali. Presa din Turcia scrie că, la Așgabat, președintele Erdoğan s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, prim-ministrul pakistanez Shahbaz Sharif și cu președintele turkmen Berdimuhamedov.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin au participat, vineri, la Forumul Internațional pentru Pace și Încredere din Turkmenistan.

„Războiul ruo-ucrainean trebuie să se încheie”

În discursul susținut în această dimineață la „Forumul Internațional pentru Pace și Securitate”, Președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să se încheie.

Subliniind că se străduiesc să creeze o zonă de pace și securitate în regiune prin stabilirea unor relații bune cu vecinii lor, Erdoğan a declarat: „Este cea mai sinceră dorință a noastră ca războiul dintre vecinii noștri nordici, Rusia și Ucraina, cu care avem legături străvechi și relații bazate pe respect reciproc, să se încheie. Suntem pregătiți să oferim sprijin concret inițiativelor diplomatice care vizează un armistițiu și pace, în special Procesul de la Istanbul.”

Joi, Kremlinul a anunțat că președintele Vladimir Putin intenționează să se întâlnească cu Erdoğan în Turkmenistan. Ultima întâlnire dintre Putin și Erdoğan a avut loc la începutul lunii septembrie în China, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO). Detaliile întâlnirii dintre Erdoğan și Putin sunt încă necunoscute. Cu toate acestea, fiecare astfel de contact atinge inevitabil subiectul războiului din Ucraina.

Pe 24 noiembrie, președintele turc a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Kremlin. Au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, precum și despre probleme regionale și globale.

În timpul apelului, Putin i-a spus lui Erdoğan că propunerile SUA ar putea forma baza pentru o „acordare finală de pace”.

Erdoğan a declarat că obținerea unui armistițiu în Ucraina pe baza unui plan de pace al SUA este posibilă, cu condiția ca acesta să fie acceptabil pentru ambele părți ale conflictului.

Pe 25 noiembrie, Erdoğan a propus organizarea de discuții directe între Ucraina și Rusia la Istanbul, în cadrul unei reuniuni a „coaliției celor dispuși”.

Turkmenistanul găzduieşte vineri o reuniune cu mai mulți şefi de stat, printre care preşedinţii rus Vladimir Putin, turc Recep Tayyip Erdogan şi iranian Massoud Pezeshkian, lideri cu relaţii conflictuale cu Occidentul, cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de ”neutralitate permanentă” a regimului.

Turkmenistanul, care se învecinează cu Iranul, Afganistanul şi Marea Caspică a avut trei preşedinţi de la proclamarea independenţei faţă de fosta Uniune Sovietică (URSS) în 1991.

