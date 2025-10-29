Prima pagină » Știri externe » Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro

Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro

29 oct. 2025, 14:55, Știri externe
Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro
Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc / foto: Shutterstock

O țară din Europa pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Cu scopul de a asigura un loc într-un astfel de spațiu fiecărui cetățean, statul a decis să investească o sumă considerabilă pentru restaurarea adăposturilor.

Elveția este țara din Europa care investește peste un miliard de franci pentru a asigura fiecărui cetățean un loc într-un buncăr subteran. Luând în considerare un eventual atac rusesc, oficialii au decis să restaureze adăposturile care au fost construite în timpul Războiului Rece. Ulterior, aceste adăposturi au devenit spații de depozitare, dar și pivnițe și centre pentru cultivarea ciupercilor. Lucrările de restaurare au început în prezent și sunt analizate toate structurile subterane. Nu mai puțin de 370.000 dintre acestea sunt proprietate privată, notează G4media.ro.

Potrivit sursei citate, structurile mari sunt vizate către a fi restaurate, precum Urania. De pildă, această structură este utilizată drept garaj în Zurich, având 7 etaje subterane. Însă, tot același spațiu are capacitatea de a găzdui până la 11.000 de persoane.

Buncărul Urania are podele și pereți din beton armat, uși masive, dar și generatoare, alimentări cu apă, iar gurile de aerisire prezintă filtre. Buncărul are și centru de comandă și se alocă cel puțin 1 metru pătrat fiecărui refugiat. Dispune și de o toaletă la fiecare 30 de cetățeni.

Prețuri de la 20.000 de euro per buncăr, varianta cu structură simplă

La mijloc este vorba despre un angajament financiar de 1,3 miliarde de euro, pentru anii următori. Deși au o structură simplă, dar eficientă, buncărele elvețiene au costuri începând de la 20.000 de euro. Suma poate ajunge la peste 1 milion de euro în cazul unor structuri sofisticate.

Frica unui conflict global pendulează printre mulți cetățeni, la momentul actual, precum și teama că ar putea să apară războaie „convenționale”.

„Aşa cum vedem la Kiev, este necesar să existe o oarecare protecție chiar și pentru aceste cazuri. Chiar și în timpul unui război, economia trebuie să funcționeze; e ceea ce se întâmplă de altfel în conflictele de astăzi. Desigur, implică o rețea colosală de infrastructură, dar, în cele din urmă, este mai puțin costisitoare decât alte măsuri care vizează protejarea populației”, a spus Daniel Jordi, șeful Diviziei de Protecție Civilă și Instruire din cadrul Ministerului Apărării.

Autorul recomandă:

5,5 milioane de locuitori ar putea fi adăpostiți în 50.000 de buncăre. Ce țară NATO își poate proteja populația în caz de război

ESTONIA a început să construiască tranșee și buncăre, ca plan de apărare împotriva Rusiei: „Nu e vorba dacă va ataca, ci când”

Ce ar însemna rachetele americane TOMAHAWK în ecuația conflictului din Ucraina și care sunt potențialele ținte rusești. „Un nivel de costuri și incertitudine pe care Moscova nu l-a experimentat încă”

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

EXTERNE Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi
15:57
Radar pe trotuarele din Slovacia. Pietonii vor fi obligați să respecte o limită de viteză. Val de glume pe internet după adoptarea noii legi
APĂRARE Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”
15:48
Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”
ACTUALITATE Putin se laudă cu o nouă armă. Super-torpila „apocaliptică“ Poseidon are puterea de a șterge orașele de coastă de pe fața Pământului
15:05
Putin se laudă cu o nouă armă. Super-torpila „apocaliptică“ Poseidon are puterea de a șterge orașele de coastă de pe fața Pământului
ALERTĂ The Guardian: „Persoane conectate la Kremlin se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului român Horațiu Potra, acuzat că a plănuit o lovitură de stat în România”
14:57
The Guardian: „Persoane conectate la Kremlin se străduiesc să oprească extrădarea mercenarului român Horațiu Potra, acuzat că a plănuit o lovitură de stat în România”
EXTERNE Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
13:45
Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
EXTERNE Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
13:37
Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Ce se întâmplă doctore
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un mormânt roman neobișnuit din Germania este complet gol
EVENIMENT Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile
15:57
Un bărbat a plecat pe munte neechipat şi fără să spună nimănui. A alunecat pe zăpadă şi a căzut. A fost dat dispărut 2 zile
EXCLUSIV Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
15:50
Fostul șef al SIE reacționează după retragerea trupelor SUA: Problema e că am aflat din presa străină, nu de la autoritățile române
SĂNĂTATE Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși
15:37
Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși
FLASH NEWS Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane
15:35
Nicușor Dan îi bate obrazul lui Grindeanu. Președintele l-a înștiințat încă din august de situația trupelor americane
VIDEO Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare
15:32
Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare