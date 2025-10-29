Țara europeană care pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Angajamentul financiar ajunge la 1,3 miliarde de euro

O țară din Europa pregătește buncăre subterane în caz de atac rusesc. Cu scopul de a asigura un loc într-un astfel de spațiu fiecărui cetățean, statul a decis să investească o sumă considerabilă pentru restaurarea adăposturilor.

Elveția este țara din Europa care investește peste un miliard de franci pentru a asigura fiecărui cetățean un loc într-un buncăr subteran. Luând în considerare un eventual atac rusesc, oficialii au decis să restaureze adăposturile care au fost construite în timpul Războiului Rece. Ulterior, aceste adăposturi au devenit spații de depozitare, dar și pivnițe și centre pentru cultivarea ciupercilor. Lucrările de restaurare au început în prezent și sunt analizate toate structurile subterane. Nu mai puțin de 370.000 dintre acestea sunt proprietate privată, notează G4media.ro.

Potrivit sursei citate, structurile mari sunt vizate către a fi restaurate, precum Urania. De pildă, această structură este utilizată drept garaj în Zurich, având 7 etaje subterane. Însă, tot același spațiu are capacitatea de a găzdui până la 11.000 de persoane.

Buncărul Urania are podele și pereți din beton armat, uși masive, dar și generatoare, alimentări cu apă, iar gurile de aerisire prezintă filtre. Buncărul are și centru de comandă și se alocă cel puțin 1 metru pătrat fiecărui refugiat. Dispune și de o toaletă la fiecare 30 de cetățeni.

Prețuri de la 20.000 de euro per buncăr, varianta cu structură simplă

La mijloc este vorba despre un angajament financiar de 1,3 miliarde de euro, pentru anii următori. Deși au o structură simplă, dar eficientă, buncărele elvețiene au costuri începând de la 20.000 de euro. Suma poate ajunge la peste 1 milion de euro în cazul unor structuri sofisticate.

Frica unui conflict global pendulează printre mulți cetățeni, la momentul actual, precum și teama că ar putea să apară războaie „convenționale”.

„Aşa cum vedem la Kiev, este necesar să existe o oarecare protecție chiar și pentru aceste cazuri. Chiar și în timpul unui război, economia trebuie să funcționeze; e ceea ce se întâmplă de altfel în conflictele de astăzi. Desigur, implică o rețea colosală de infrastructură, dar, în cele din urmă, este mai puțin costisitoare decât alte măsuri care vizează protejarea populației”, a spus Daniel Jordi, șeful Diviziei de Protecție Civilă și Instruire din cadrul Ministerului Apărării.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ