Un clasament subiectiv al minunilor naturii. TOP 10 CASCADE din România

România are unele din cele mai frumoase cascade din Europa. Multe dintre ele sunt în zonele carstice, pline de peșteri sau izbucuri, cum sunt Munții Apuseni sau zonele din Caraș Severin sau Munții Mehedințului. Dar aceste minunății ale naturii pot fi descoperite și în Rodna, Parâng, Ceahlău sau Făgăraș. Acest top publicat de Digi24, nu este un clasament, fiecare turist român sau de aiurea are propriile păreri, dar, una peste alta, toate aceste locuri merită vizitate. Cum și unde trebuie să ajungeți.

Cascada Vălul Miresei

Cascada Răchițele sau Vălul Miresei se află pe Valea Stanciului, în apropiere de localitatea Răchițele din comuna Mărăgău, Cluj. Este unul dintre obiectivele turistice importante din Munții Apuseni datorită aspectului unic. Cascada se află la o înălțime de aproximativ 1000 de m, are o cădere de apă de până la 30 m, iar în jurul apei se află un perete stâncos.

La baza treptei de sus a cascadei se află o scobitură adâncă, de apriximativ 10 m, care face ca apa să se împrăștie/răspândească într-un strat care seamănă cu un voal de mireasă.

Cascada Urlătoarea

Cascada rămâne un obiectiv turistic impresionant și pe timp de iarnă, deoarece căderea de apă de pe peretele stâncos îngheață la temperaturi scăzute, iar drumul devine un loc de escaladat pe gheață pentru persoanele bine pregătite în acest sens.

Este o cascadă formată din pârâul Urlătoarea, care se află în apropierea orașului Bușteni. Se poate ajunge ușor aici, pe un traseu montan turistic spre Platoul Bucegi pe Valea Jepilor, sau pe traseul de la Poiana Țapului, denumit și Drumul Regal. Cascada Urlătoarea se află la o altitudine de 1.100 de m, iar în apropierea ei, la câteva sute de metri se află și alte două cascade mai mici, Urlătoarea Mică și Urlătoarea Mare.

Cascada Cailor

Cascada Cailor este considerată cea mai mare cascadă din România deoarece se află la o altitudine de aproximativ 1.300 de m, cu o cădere de apă de circa 90 de m. Se află în partea de nord-est a Munților Rodnei, în apropiere de stațiunea montantă Borșa, iar apa adunată aici se scurge peste un abrubt calcaros, în mai multe trepte, cunoscut sub denumirea de Podul Cailor. Poți ajunge aici atât cu telescaunul, dinspre Borșa-Complex, cât și pe jos, pe diferite trasee marcate.

Cascada Bâlea

Cascada Bâlea este considerată cea mai mare cascadă în trepte de la noi din țară, deoarece se află la o altitudine de peste 1.200 m și are o cădere de 60 de m. Mai este cunoscută și sub denumirea de cascada Urlătoarea Bâlei și poate fi descoperită în Munții Făgăraș, între vârfurile Moldoveanu și Negoiu. Accesul la Cascada Bâlea Lac se poate face pe traseul Transfăgărășan, până la Cabana Bâlea Cascadă, iar de acolo urmând un traseu montan marcat.

Cascada Beușniței

Face parte dintr-o succesiune de cascade, de pe râul Beu sau Beiu, afluent al râului Nera, cunoscute toate drept Cascadele Beușniței, din cadrul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița din județul Caraș-Severin. Obiectivul turistic este considerat un fenomen unic al naturii, deoarece a luat naștere prin acțiunea apei timp de sute de ani în stratul calcaros. Calcarul dizolvat de apă a fost depus în mai multe straturi de-a lungul cursului râului și s-a format o rocă moale prin care și-au făcut loc mai multe mini-baraje, ochiuri de apă și cascade succesive.

Cascada Văioaga

Situată tot în Parcul Cheile Nerei-Beușnița, cascada Văioaga este formată din pârâul Bei și este deosebită în special după ploi abundente, deoarece are un debit mai mare. Înălțimea ei este de aproximativ 6 m și este înconjurată de frumusețea naturii. Se poate ajunge aici printr-o plimbare ușoară în natură de la Podul Bei, punctul de plecare al traseelor montane din zonă.

Cascada Duruitoarea

Este situată în județul Neamț, pe teritoriul administrativ al comunei Ceahlău și este considerată un monument al naturii, arie protejată de interes național din Masivul Ceahlău. Cascada Duruitoarea își are denumirea de la zgomotul puternic auzit în continuu atunci când are apă multă. Rezervația naturală în care se află cascada are o suprafață de un hectar, iar accesul către cascadă se poate face prin mai multe trasee turistice marcate.

Cascada Lotrișor

Este singura cascadă de la noi din țară care are punctul de trecere printr-un tunel lung de aproximativ 20 de m. Cascada Lotrișor se găsește pe Valea Lotrișorului, în Munții Căpățânii din Carpații Meridionali, județul Vâlcea, la o altitudine de apriximativ 500 m și o cădere de circa 30 de m. Cascada a fost făcută artificial între anii 1970-1971, atunci când drumul forestier a fost refăcut, iar pârul a fost deviat printr-un tunel săpat în stâncă. Se poate ajunge aici de pe un drum forestier, DN 7 înspre Sibiu, la aproximativ 7 km de stațiunile Călimănești-Căciulata.

Cascada Vârciorog

Se află la poalele Vârfului Piatra Grăitoare, într-o pădure de conifere din Munții Apuseni și este considerată unul dintre obiectivele turistice importante ale zonei, datorită spectacolului natural pe care îl oferă fluxul de apă al cascadei. Cascada Vârciorog se află la o altitudine de aproximativ 1.100 m, iar căderea de apă se face de la peste 15 m. Cascada, dar și zona din jurul ei formează o rezervație peisagistică protejată de lege. Se poate ajunge aici prin mai multe trasee montane efectuate în zonă, dar și din centrul comunei Arieșeni, drumul național DN75 înspre Vârtop. Cea mai mare parte a traseului spre cascadă se face prin pădure, pe malul râului.

Cascada Bigăr

Cascada Bigăr a fost inclusă în topul celor mai spectaculoase cascade din lume, în urma unui sondaj realizat în anul 2013, de The World Geography (site care evalua destinații turistice din întreaga lume). Aflată în Parcul Național Cheile Nerei-Beunșita, cascada Bigăr s-a prăbușit, din cauze naturale, în anul 2021, însă continuă să fie vizitată și astăzi de turiști pentru frumusețea locului în care se află. Cascada s-a format în timp, prin depunerea carbonatului de calciu din apele Izbucului Bigăr, care a fost acoperit de un covor de mușchi natural.

Foto Shutterstock