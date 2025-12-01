Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler

„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler”. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a colonelui în retragere, veteran de război, care a împlinit şi vârsta de 107 ani.

Astfel, cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse țării noastre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi pentru activitatea desfășurată după terminarea războiului, prin implicarea sa în activități sociale,

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa. Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului.

Suntem și vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu prețul vieții idealurile noastre de libertate. Datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică și europeană”, a scris Nicuşor Dan, pe facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că „în acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generații de eroi care au scris cu sângele lor destinul țării noastre”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan a decorat Confederația Patronală Concordia. Distincția, ridicată de Dan Șucu

Nicușor Dan, mesaj la moartea lui Ilie Ilașcu. „Ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi”