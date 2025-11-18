Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan, mesaj la moartea lui Ilie Ilașcu. „Ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi”

18 nov. 2025, 16:39, Actualitate
Ilie Ilașcu. Sursă foto: Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu, în care vede ”un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”. Şeful statului consideră că Ilaşcu a fost un erou contemporan care ne-a amintit că ”lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta”.

Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, Nicușor Dan îi aduce un omagiu fostului deținut politic din Republica Moldova, un luptător pentru independența țării sale și un susținător convins al unirii României cu Basarabia.

Nicușor Dan: Un exemplu de verticalitate și curaj

Ne luăm astăzi rămas-bun de la un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate. Ilie Ilașcu, un exemplu de verticalitate și curaj, ne amintește că lupta pentru identitate națională și demnitate merită prețul, oricât de mare ar fi acesta.
Când ne referim la eroi, adesea ne gândim la cei care s-au sacrificat în trecut pentru păstrarea libertății. Ilie Ilașcu a fost însă un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenței românești în regiunea separatistă transnistreană care, confruntat cu teribile amenințări și ani lungi de detenție politică, a rămas neclintit și nu s-a temut să riște totul pentru idealul său.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să păstreze vie amintirea lui Ilie Ilaşcu în inimile tuturor!, a scris președintele.

Fostul deținut politic a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Steaua României”

Fostul senator Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol, a încetat din viaţă la vârsta de 73 de ani. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt aşteptaţi la capela bisericii Sfânta Sofia din Calea Floreasca nr. 216, incepând de marţi, orele 14.00, până joi.

Ilie Ilaşcu (73 de ani) a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi senator român în două legislaturi. A susţinut unirea României cu Basarabia, fiind fondatorul Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia. A fost iniţial condamnat la moarte, pentru ca ulterior să fie deţinut politic, stând nouă ani în închisoare, la Tiraspol.

În anul 2001 a fost decorat cu Ordinul Naţional ”Steaua României”. În 2017, el a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei. În 2017, el a primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei.

