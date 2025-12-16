Prima pagină » Actualitate » Un copil de 10 ani a pus pe jar Poliția din Dolj, după ce a sunat la 112 și a strigat: „Veniți repede, ne omoară!”. Agenții au acționat de urgență

16 dec. 2025, 21:56, Actualitate
Sursa foto: caracter ilustrativ: Shutterstock

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj au transmis, marți, că alarma dată de copilul de 10 ani, când a sunat la 112 și a strigat… „Veniți repede, ne omoară”, s-a dovedit a fi una falsă.

„O glumă care s-a transformat într-o situație serioasă. Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate inutil, iar părinții au fost amendați cu 500 de lei. Dincolo de sancțiunea financiară, acest incident ridică un semnal de alarmă important. Numărul de urgenţă 112 nu este un joc și nu este un mijloc de distracție. Fiecare apel fals înseamnă timp pierdut, resurse consumate și, poate cel mai grav, o intervenție întârziată acolo unde cineva chiar are nevoie de ajutor real”, transmite Poliția Dolj.

Polițiștii îi îndeamnă pe părinți să le explice copiilor ce înseamnă responsabilitatea pentru ca ei să înțeleagă că vorbele au consecințe, iar gesturile făcute „în glumă” pot avea efecte serioase asupra altora.

„112 trebuie apelat doar atunci când există o urgență reală. Nu este o joacă, ci un colac de salvare. Iar responsabilitatea folosirii lui în mod corect începe din familie și prin educație”, mai spun polițiștii/.

Foto: Poliția Română - Captură foto

