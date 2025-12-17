17 Decembrie, calendarul zilei: Actorul Armin Mueller-Stahl împlinește 95 de ani, Milla Jovovich 50. Se trage în manifestanți, la Timișoara

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 17 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Armin Mueller-Stahl, născut pe 17 decembrie 1930 în Tilsit, Prusia de Est, este o personalitate artistică germană de o complexitate rară, recunoscut nu doar ca actor, ci și ca muzician, pictor și scriitor. Este considerat unicul actor german care a atins o recunoaștere majoră atât în cele două state germane (RDG și RFG), cât și în industria cinematografică de la Hollywood. S-a remarcat prin roluri intense, adesea interpretând personaje complexe, marcate de autoritate și ambiguitate morală. A atras atenția publicului internațional prin filme precum Avalon, Kafka, Music Box şi a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din filmul Shine. Pentru contribuția sa de-a lungul vieții în cinematografie, a fost distins cu Ursul de Aur onorific la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2011.

Milla Jovovich, născută pe 17 decembrie 1975 la Kiev, URSS (astăzi Ucraina), este o actriță, model, cântăreață și designer de modă, renumită pentru rolurile sale din filmele de science-fiction și acțiune. Încă de la o vârstă fragedă, Milla și-a început cariera de model, fiind descoperită la doar 11 ani. A apărut rapid pe coperțile revistelor de modă și în campanii pentru branduri majore precum Revlon, L’Oréal și Dior. A debutat în filmul de televiziune The Night Train to Kathmandu (1988) și a obținut primul său rol principal la 15 ani în Întoarcerea la laguna albastră (Return to the Blue Lagoon, 1991). A obținut recunoaștere internațională odată cu rolul principal din The Fifth Element (1997), regizat de Luc Besson. Popularitatea sa a crescut considerabil prin seria de filme Resident Evil, unde a interpretat un personaj feminin puternic, asociat cu acțiunea și science-fiction-ul. Pe lângă actorie, Milla Jovovich a lansat și două albume muzicale, explorând un stil folk-pop, și a fost co-fondatoarea liniei de modă Jovovich-Hawk (împreună cu modelul Carmen Hawk).

Revoluția Română din 1989 la Timișoara a reprezentat începutul prăbușirii regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. În decembrie 1989, orașul a devenit epicentrul revoltei populare, când mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva dictaturii, a lipsurilor și a represiunii. Pe 17 decembrie, la ordinele directe ale lui Ceaușescu, forțele armate și de securitate au deschis focul asupra manifestanților. Represiunea s-a desfășurat violent din Piața Libertății până în zona Operei, la Podul Decebal și pe Calea Lipovei. Transportoare blindate (TAB-uri) au blocat intrările în oraș, în timp ce elicopterele efectuau zboruri de supraveghere. Zeci de oameni au fost uciși și răniți în acea zi. În ciuda violenței, spiritul de rezistență al timișorenilor nu a fost înfrânt. Jertfa celor uciși și curajul manifestanților au transformat Timișoara în primul oraș liber de comunism din România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1852: Karl Petri 🇩🇪🇷🇴🪲 entomolog sas, cunoscut mai ales datorită eforturilor sale de a descrie gândacii din Transilvania. Aici a descris 4763 de specii de gândaci cu locul unde au fost găsiți. Nici până în ziua noastră nu a mai fost efectuată o altă clasificare asemănătoare

🎂1893: Dimitrie Bagdasar 🇷🇴🧠 a pus bazele școlii românești de neurochirurgie

🎂1930: Armin Mueller-Stahl 🇩🇪🎬 Nominalizat la Oscar, rol secundar (Shine -1996), The Flight (1977), Angry Harvest (1985), Night on Earth (1991), Kafka (1991), The Last Good Time (1994), Taxandria (1994), Conversation with the Beast (1996), The Ogre (1996), 12 Angry Men (1997), The Game (1997), The Thirteenth Floor (1999), The Third Miracle (1999), Pilgrim (2000), Eastern Promises (2007), Attack on Leningrad (2007), The International (2009), Angels & Demons (2009)

🎂1936: Papa Francisc 🇻🇦🇦🇷✝️

🎂1940: Nicolae Lupescu 🇷🇴⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, din 1970. Tatăl lui Ionuț Lupescu

🎂1944: Bernard Hill 🇺🇸🎬 The Ghost and the Darkness (1996), Titanic (1997), True Crime (1999)

🎂1953: Bill Pullman 🇺🇸🎬 Spaceballs (1987), Sleepless in Seattle (1993), The Last Seduction (1994), Independence Day (1996), Guilty, The (2000), The Grudge (2004), The Equalizer (2014), The Sinner (2017 – 2021), The Equalizer 2 (2018), Killing Faith (2025)

🎂1971: Claire Forlani 🇺🇸🎬 Meet Joe Black (1998)

🎂1975: Milla Jovovich 🇺🇦🇺🇸🎬 și-a început cariera de model la 11 ani, când Richard Avedon a inclus-o în reclama Revlon „Cele mai de neuitat femei din lume”; și-a continuat cariera alături de alte nume notabile din industria cosmetică: L’Oréal, Banana Republic, Christian Dior, Versace și Donna Karan

Decese 🕯

🕯️1830: Simón Bolívar 🇪🇸🇻🇪🇪🇨🇧🇴🇨🇴✩ conducătorul unor mișcări de independență în America de Sud față de Spania, numite uneori „Războiul lui Bolívar”

🕯️1912: Spiru Haret 🇷🇴📖 matematician, astronom și pedagog de origine armeană, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția sa de ministru al educației

🕯️2011: Cesária Évora 🇨🇻🎤 originară din Republica Capului Verde, recunoscută pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. Având o carieră care s-a întins pe parcursul a șase decenii, Évora era numită „Diva desculță” deoarece prefera să urce pe scenă fără a purta încălțăminte

🕯️2011: Kim Jong-il 🇰🇵🗣

Calendar 🗒

🗒497 î.Hr.: Primul festival Saturnalia a fost sărbătorit în Roma antică

🗒1777: Revoluția americană: Franța recunoaște în mod oficial Statele Unite

🗒1790: În timpul unor reparații la Catedrala din Mexico City se descoperă „Piatra Soarelui” inscripționată cu calendarul aztec. Piatra are 3,58 metri în diametru, 0,9 metri grosime și o greutate de 24 de tone

🗒1851: Înființarea Conservatorului de muzică din București

🗒1863: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă „Legea secularizării averilor mânăstirești”; în urma aplicarii ei, 25% din teritoriul țării devenea patrimoniul statului

🗒1890: Este înființată, la București, „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, care va duce o bogată activitate culturală și politică pentru întărirea unității românilor din România și Transilvania. La începutul secolului al XX–lea activau în Liga: Take Ionescu, Octavian Goga, V.A.Urechia

🗒1903: A avut loc în Kitty Hawk, statul american Carolina de Nord, primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul, realizat după planurile fraților Orville și Wilbur Wright. Durata zborului a fost de 12 secunde, timp în care a parcurs 37 de metri, la o înălțime de circa 10 metri

🗒1938: Premiera piesei „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, la Teatrul de Comedie din București,

🗒1971: Marea Adunare Națională adoptă Legea nr. 24, a cetățeniei române, care prevedea pierderea cetățeniei române de către cei care pleacă din țară în mod clandestin sau fraudulos și de către cei care, aflându-se în străinătate, se fac vinovați de „fapte ostile”

🗒1989: Revoluția Română la Timișoara. La ordinele lui Ceaușescu, se trage în manifestanți, din Piața Libertății până la Operă, în zona Podului Decebal, pe Calea Lipovei. Tab-urile blochează intrările în oraș, elicopterele efectuează zboruri de supraveghere

🗒1989: Dizolvarea oficială a poliției secrete est-germane (STASI)

🗒1997: A început să emită „Prima TV”

🗒2000: A avut loc reinaugurarea „Coloanei fără sfârșit”, operă a sculptorului Constantin Brâncuși aflată din 16 septembrie 1996 în lucrări de restaurare

🗒2007: A început demolarea fostului Stadion Național

CITEȘTE ȘI:

16 Decembrie, calendarul zilei: Mihai Trăistariu împlinește 49 de ani. Își pierde viața Anca Pop. Începe Revoluția Română la Timișoara

15 Decembrie, calendarul zilei: Don Johnson împlinește 76 de ani. Moare Nicolae Manea

14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu