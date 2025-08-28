Un copil de 11 ani a sunat la 112 ca să comande pizza. Băiatul susține că a urmat o PROVOCARE de pe o rețea de socializare

Un copil de 11 ani a sunat la 112 ca să comande pizza. Deși era clar că este o glumă, oamenii legi au făcut verificări. Băiatul a susținut că a urmat o provocare de pe o rețea de socializare.

„Alo, aș vrea să comand o pizza! Este un apel primit de către polițiștii doljeni prin SNUAU 112! O persoană care nu s-a identificat a sunat la serviciul de urgență, și ulterior a încheiat apelul, fără a se mai putea relua legătura telefonică”, a transmis IPJ Dolj.

Chiar dacă sesizarea pare o glumă, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au mobilizat de urgență. În aceste cazuri nu poate fi exclusă o situație de pericol.

„În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că apelul a fost efectuat de un minor de 11 ani, din comuna Teslui. Copilul a spus că apelul la 112 a fost în baza unui trend de pe o rețea de socializare. Nici el și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol.

De asemenea, polițiștii au identificat reprezentantul legal al minorului, o femeie de 42 de ani, din comuna Teslui, care a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru luarea măsurilor legale ce se impun”, transmite IPJ Dolj.

Polițiștii reamintesc faptul că apelul de urgență 112 nu este o joacă. În timp ce resursele sunt mobilizate pentru intervenții false, persoane aflate în situații reale de pericol ar putea să nu primească ajutorul de care au urgent nevoie. Ei fac apel la utilizarea responsabilă a Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

Alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie se pedepseşte cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii, conform legislației din România.

