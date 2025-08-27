Bărbatul care a agresat un livrator din Bangladesh a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. I se aduc acuzații pentru violență rasială

Un bărbat din București a atacat un livrator din Bangladesh din motive rasiale și xenofobe. În timp ce-l agresa, românul i-a spus livratorului „să părăsească teritoriul țării”.

Incidentul s-a petrecut la data de 26 august, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în municipiul București, sector 2.Inculpatul, care a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, a fost reținut pentru 24 ore și arestat preventiv pentru 30 de zile după ce Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului pe 27 august.

Livratorul necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale

Livratorul, cetățean originar din Bangladesh, „are leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, a precizat comunicatul Parchetului. Într-un clip video postat pe Facebook de polițistul Marian Godină, apare cum bărbatul îl lovește pe livratorul străin pe o stradă din București, în timp ce strigă „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”. Agresorul a și filmat momentul când îl bătea pe livrator.

Un polițist, agentul Andrei Jianu de la Secția 7, aflat în timpul liber, a intervenit și l-a imobilizat pe atacator. În timp ce a fost reținut, agresorul a spus „îmi apăr țara”.

Primele reacții după agresiune. Un deputat AUR, învinuit pentru instigare rasială

Polițistul Marian Godină l-a felicitat pe agentul de poliție care a intervenit la timp să-l oprească pe agresor.

„Felicitări agentului de poliție Andrei Jianu de la Secția 7 pentru intervenția din timpul liber. Sper să vadă acest video și dl Tanasă. Agresorul a fost reținut pt 24 de ore.”

USR Tineret a condamnat actul de agresiune rasială și a făcut referire la instigările făcute de deputatul AUR Dan Tănasă, care a postat pe Facebook un mesaj prin care îi îndemna pe români „să refuze comanda dacă nu e livrată de un român” și să nu mai încurajeze „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”.

„Un om a fost bătut pe stradă. Motivul? Era un livrator străin care ducea mâncarea cuiva. Sună cunoscut, nu-i așa? Istoria ne învață că, în anii ’30, evreii erau hărțuiți, bătuți pe stradă și aruncați din trenuri. (…) Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR și, în special, Dan Tanasă – principalul vector de ură împotriva imigranților. Toți avem, în viața aceasta, dorința de a trăi mai bine, indiferent dacă suntem români, pakistanezi, nepalezi, britanici sau americani. Toți suntem egali în fața legii, indiferent de culoarea pielii, sex, rasă, religie sau orientare sexuală. Oamenii pe care Dan Tanasă îi urăște sunt oameni muncitori, care trăiesc adesea în condiții extreme pentru ca noi să ne primim mâncarea acasă. Sunt oameni care trimit bani familiilor lor din țările de origine. Sunt oameni care plătesc taxe și impozite aici, în România. Nu vi se pare familiar?”.

USR solicită public demisia lui Dan Tanasă

USR Tineret a cerut public deputatului AUR să-și dea demisia din funcție, motivând că Parlamentul României nu este un loc pentru politicieni rasiști și xenofobi:

„Prin urmare, îi cerem public demisia lui Dan Tanasă, deputat AUR, principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi – oameni care respectă legile și își plătesc taxele. În Parlamentul României nu ar trebui să existe loc pentru rasism și xenofobie. De fapt, nu ar trebui să fie loc pentru ele nicăieri”.

Polițistul Marian Godină a depus imediat plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării , care s-a și sesizat.

„În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare”.

Unul dintre colegii de partid, deputatul AUR Mohammad Murad, om de afacere de origine libaneză, stabilit de 17 ani în România, a condamnat și el declarațiile instigatoare ale lui Dan Tănasă:

„Cum ar fi să se comporte italianul, spaniolul sau neamțul așa cu românii? Eu nu fac politică. Politica de a fi om este mai presus decât orice”, a declarat Mohammad Murad.

