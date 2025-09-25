Un copil român din Roma a încercat să se SINUCIDĂ, din cauza mamei sale. Ce a pățit femeia, acuzată că i-a făcut viața un calvar

O româncă din Italia, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnată în Italia la doi ani de închisoare pentru maltratarea fiului său, în vârstă de 13 ani. Minorul a mărturisit că a avut intenția de a se sinucide, din cauza bătăilor și umilințelor.

Cazul a ieșit la iveală la Roma și dezvăluie ani de abuzuri fizice și psihologice care l-au împins pe copil până la intenția de a-și lua viața, relatează publicația Il Messaggero.

„Vomita în mod repetat, din cauza anxietății”

Potrivit actului de acuzare, băiatul a fost supus constant la insulte, mai ales în momentele când mama sa era sub influența alcoolului.

Femeia consuma cantități mari de alcool, până la un litru și jumătate de vin pe zi – iar serile în care ajungea acasă beată erau cele mai violente.

„Comportamentele mamei – așa cum se arată în rechizitoriu – făceau conviețuirea penibilă și umilitoare pentru minor. Noaptea, vomita în mod repetat, din cauza anxietății”, a precizat procurorul în rechizitoriul său.

Mama își umilea zilnic fiul, inclusiv în fața fratelui mai mic al acestuia, spunându-i că îl urăște și că este „urât și de bunici”, conform documentelor acuzării.

Agresiunile fizice includeau palme, pumni și lovituri cu piciorul, iar la un moment dat a ajuns chiar să-l muște pe băiat de brațul stâng. De asemenea, copilul era adesea închis cu orele în cameră pentru aspecte minore.

Pentru a-și proteja fiul, tatăl era nevoit uneori să-l scoată din apartament și să se întoarcă doar târziu în noapte, când femeia adormea pe canapea.

Până la urmă, copilul s-a mutat la bunicul patern, de teamă să nu sufere prejudicii și mai grave, apoi i-a mărturisit unui coleg de clasă intenția de a se sinucide.

Bunicul a fost cel care a depus plângere împotriva femeii, declanșând procesul pentru maltratare agravată, având în vedere că victima era minor. Și tocmai mărturia bătrânului a cântărit foarte mult în cadrul procesului.

„Relatarea lui rămâne credibilă, pentru că a detaliat comportamentele anormale și abuzive pe care băiatul a fost nevoit să le îndure. Iar toate celelalte surse audiate coincid”, a subliniat procurorul în instanță.

Apărarea, însă, a contestat validitatea declarației bunicului.

„Fiul a fost luat de soție, o femeie care nu îi place tatălui, și acesta a recunoscut acest lucru când a venit să depună mărturie”, afirmat avocatul în pledoaria sa.

Avocatul a ridicat și alte întrebări: de ce fratele mai mic nu a relatat niciodată episoade de violență și de ce serviciile sociale nu au considerat necesar să intervină?

„Vom aștepta motivarea sentinței și apoi, cu siguranță, vom face apel”, a declarat apărătorul femeii românce, la finalul procesului.

Fotografie cu caracter ilustrativ: Profimedia