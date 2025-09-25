Prima pagină » Actualitate » Un copil român din Roma a încercat să se SINUCIDĂ, din cauza mamei sale. Ce a pățit femeia, acuzată că i-a făcut viața un calvar

Un copil român din Roma a încercat să se SINUCIDĂ, din cauza mamei sale. Ce a pățit femeia, acuzată că i-a făcut viața un calvar

25 sept. 2025, 21:00, Actualitate
Un copil român din Roma a încercat să se SINUCIDĂ, din cauza mamei sale. Ce a pățit femeia, acuzată că i-a făcut viața un calvar
Fotografie cu caracter ilustrativ

O româncă din Italia, în vârstă de 46 de ani, a fost condamnată în Italia la doi ani de închisoare pentru maltratarea fiului său, în vârstă de 13 ani. Minorul a mărturisit că a avut intenția de a se sinucide, din cauza bătăilor și umilințelor.

Cazul a ieșit la iveală la Roma și dezvăluie ani de abuzuri fizice și psihologice care l-au împins pe copil până la intenția de a-și lua viața, relatează publicația Il Messaggero.

„Vomita în mod repetat, din cauza anxietății”

Potrivit actului de acuzare, băiatul a fost supus constant la insulte, mai ales în momentele când mama sa era sub influența alcoolului.

Femeia consuma cantități mari de alcool, până la un litru și jumătate de vin pe zi – iar serile în care ajungea acasă beată erau cele mai violente.

„Comportamentele mamei – așa cum se arată în rechizitoriu – făceau conviețuirea penibilă și umilitoare pentru minor. Noaptea, vomita în mod repetat, din cauza anxietății”, a precizat procurorul în rechizitoriul său.

Mama își umilea zilnic fiul, inclusiv în fața fratelui mai mic al acestuia, spunându-i că îl urăște și că este „urât și de bunici”, conform documentelor acuzării.

Agresiunile fizice includeau palme, pumni și lovituri cu piciorul, iar la un moment dat a ajuns chiar să-l muște pe băiat de brațul stâng. De asemenea, copilul era adesea închis cu orele în cameră pentru aspecte minore.

Pentru a-și proteja fiul, tatăl era nevoit uneori să-l scoată din apartament și să se întoarcă doar târziu în noapte, când femeia adormea pe canapea.

Până la urmă, copilul s-a mutat la bunicul patern, de teamă să nu sufere prejudicii și mai grave, apoi i-a mărturisit unui coleg de clasă intenția de a se sinucide.

Bunicul a fost cel care a depus plângere împotriva femeii, declanșând procesul pentru maltratare agravată, având în vedere că victima era minor. Și tocmai mărturia bătrânului a cântărit foarte mult în cadrul procesului.

„Relatarea lui rămâne credibilă, pentru că a detaliat comportamentele anormale și abuzive pe care băiatul a fost nevoit să le îndure. Iar toate celelalte surse audiate coincid”, a subliniat procurorul în instanță.

Apărarea, însă, a contestat validitatea declarației bunicului.

„Fiul a fost luat de soție, o femeie care nu îi place tatălui, și acesta a recunoscut acest lucru când a venit să depună mărturie”, afirmat avocatul în pledoaria sa.

Avocatul a ridicat și alte întrebări: de ce fratele mai mic nu a relatat niciodată episoade de violență și de ce serviciile sociale nu au considerat necesar să intervină?

„Vom aștepta motivarea sentinței și apoi, cu siguranță, vom face apel”, a declarat apărătorul femeii românce, la finalul procesului.

Fotografie cu caracter ilustrativ: Profimedia

Citește și

SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
22:42
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
POLITICĂ Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
22:33
Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
VIDEO Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
22:30
Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
VIDEO Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
22:11
Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
POLITICĂ De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte
22:05
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte
ACTUALITATE Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget”
22:03
Estimare „extraordinar de optimistă” a ministrului de Finanțe: „Pachetul 1 de reforme va aduce 11 MILIARDE de lei la buget”
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat de Nicușor Dan. Președintele, dezvăluiri după ședința CSAT: În spate au fost oameni cu bani
Evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Telescopul James Webb a observat „structuri întunecate” în atmosfera lui Saturn
EXTERNE UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
22:39
UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Peste tot în EUROPA se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există”
22:00
Ion Cristoiu: „Peste tot în EUROPA se zice că rușii trimit drone și avioane de vânătoare. Ele nu există”
SPORT Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 | Victorie cu golul lui Miculescu, bucurie pentru Gigi Becali
22:00
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 | Victorie cu golul lui Miculescu, bucurie pentru Gigi Becali
EXTERNE Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
22:00
Sute de comandanți militari din SUA, convocați pentru o reuniune URGENTĂ /Oficialii sunt preocupați de impasul bugetar și de tensiunile internaționale
ACTUALITATE Nicușor Dan spune NU interzicerii TikTok în România: „Pentru copii poate fi o discuție”
21:55
Nicușor Dan spune NU interzicerii TikTok în România: „Pentru copii poate fi o discuție”
EXTERNE Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia
21:49
Donald Trump dă de înțeles că ar putea permite Turciei să cumpere aeronave F-35 dacă Ankara oprește importurile de petrol din Rusia