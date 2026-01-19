Prima pagină » Actualitate » Un cuplu ingenios din Marea Britanie a folosit mașina pentru a alimenta casa în timpul unei pene de curent severe cauzate de o furtună

Un cuplu ingenios din Marea Britanie a folosit mașina pentru a alimenta casa în timpul unei pene de curent severe cauzate de o furtună

19 ian. 2026, 23:30, Actualitate
Un cuplu ingenios din Marea Britanie a folosit mașina pentru a alimenta casa în timpul unei pene de curent severe cauzate de o furtună
Galerie Foto 2
Tina și John Griffin / FOTO - Renault

Tina Griffin și soțul său, John, s-au trezit într-o situație dificilă când o furtună puternică a declanșat o pană de curent în zona lor, lăsându-i fără electricitate. Doar că nu au dezarmat și au folosit bateria mașinii pentru a păstra alimentele congelate, a încărca telefoanele și a menține luminile aprinse în timpul unei pene de curent severe.

Tina, o fostă angajată a Departamentului de Resurse Umane al NHS, în vârstă de 67 de ani, și John, un ofițer de poliție pensionar în vârstă de 72 de ani, fuseseră alertați despre furtuna severă iminentă, printr-un mesaj telefonic. Dar, în timp ce vecinii lor au ales să evacueze zona din cauza penei de curent, cuplul din Newquay a conceput un plan de bătaie .

„Abia când crengile și ghindele au început să se lovească de ferestrele noastre și plantele au început să zboare prin grădină, ne-am dat seama cât de rău avea să devină situația. Înainte să ne dăm seama, ni s-a întrerupt curentul. În mod normal, nu sunt o persoană anxioasă, dar aceasta era o furtună cu o viteză foarte mare, a fost atât de înfricoșătoare. Deși încercam să ne păstrăm calmul și să râdem de ea, a devenit îngrijorător”, a spus Tina.

Pentru a răzbate prin întuneric, cuplul a recurs la utilizarea farurilor, lumânărilor și lanternelor reîncărcabile. Și, după ce au petrecut noaptea în întuneric și cu telefoanele mobile descărcate, femeii i-a venit o idee genială, scrie dailystar.co.uk.

Tina a spus că „de nicăieri” i-a venit ideea de a conecta un prelungitor la mașina lor, marca Renault, folosind tehnologia Vehicle-to-Load (V2L) pentru prima dată.

„Încărcasem vehiculul cu o zi înainte, așa că știam că bateria era încărcată. Am ieșit, am conectat prelungitorul și l-am trecut prin garaj”, a spus Tina.

Astfel, cei doi au putut să-i sune pe cei dragi și să folosească un uscător de păr, totul folosind doar 30% din bateria mașinii. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient de impresionant, Tina a reușit să facă și niște treburi casnice.

„Am conectat fierul de călcat, uscătorul de păr și niște lămpi, ca să nu fim nevoiți să stăm în întuneric. John a conectat și congelatorul, lucru pe care nici nu mi-am dat seama și ne-a salvat mâncarea. A fost o salvare și, mai presus de toate, a fost minunat că am putut să ne folosim telefoanele pentru a contacta oamenii și a le spune că suntem bine. Vecinul nostru a fost uimit”, a explicat ea.

Tina a spus că, dacă nu ar fi fost mașina, pe care o cumpăraseră cu doar câteva săptămâni înainte, urmând recomandarea unui prieten, ar fi trebuit să facă același lucru. Furtuna a continuat până duminică, dar curentul a revenit sâmbătă, ceea ce le-a readus încălzirea și le-a readus confortul în casă.

Nu a trebuit să iasă deloc din casă în timpul vremii periculoase și când au văzut cât de puțină baterie se descărcase din Renault, au fost uimiți.

Tina și John Griffin / FOTO – Renault

„În mod uimitor, am folosit doar 30% din baterie. Am conectat totul la priză vineri dimineață și am deconectat cea mai mare parte seara, deoarece mă temeam că va trebui să plecăm cu mașina. Dar a consumat doar o cantitate foarte mică de energie. John și cu mine am fost amândoi uluiți. Este o mașină super practică și m-am îndrăgostit de ea”, a povestit femeia.

După ce au evitat orice deteriorare a proprietății lor sau să fie nevoiți să plece la un hotel, cei doi au simțit o ușurare imensă.

„Suntem amândoi bine, la fel și casa și mașina noastră, ceea ce pare un miracol, deoarece suntem înconjurați de stejari mari și bătrâni. Niciunul nu a fost doborât, dar acum sunt tăiați și scurtați în cazul în care revin rafale de vânt la fel de puternice. Ne simțim extrem de norocoși că suntem bine. Și cu siguranță am folosi din nou Renault-ul pe o furtună, dacă am avea nevoie”, a încheiat Tina.

