Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud

Compania Petra Diamonds a anunțat descoperirea unui diamant albastru rar, de 41,82 de carate, la celebra mină Cullinan din Africa de Sud. Specialiștii spun că piatra are o culoare excepțională și o calitate foarte ridicată, iar valoarea sa ar putea depăși 500 de milioane de rande sud-africane, adică aproximativ 27 de milioane de euro.

Diamantul a fost găsit săptămâna trecută, în timpul operațiunilor miniere obișnuite. În prezent, acesta se află în proces de analiză, pentru a se stabili claritatea, intensitatea culorii și cea mai bună variantă de tăiere. Primele evaluări arată că are puține imperfecțiuni și o nuanță de albastru intens, extrem de rar.

Experții explică faptul că diamantele albastre apar din cauza unor urme de bor în structura lor și reprezintă mai puțin de 0,1% din totalul diamantelor extrase la nivel mondial. Un diamant de asemenea dimensiune se descoperă foarte rar, uneori doar o dată la câțiva ani.

Descoperirea vine într-un moment favorabil, fiindcă cererea pentru diamante colorate rare este în creștere, mai ales în Asia și Orientul Mijlociu, unde astfel de pietre sunt considerate investiții sigure. Pentru comparație, un diamant albastru de dimensiuni similare a fost vândut în 2022 pentru peste un miliard de rande, adică peste 50 de milioane de euro.