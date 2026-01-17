Prima pagină » Actualitate » Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud

Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 15:04, Actualitate
Compania Petra Diamonds a anunțat descoperirea unui diamant albastru rar, de 41,82 de carate, la celebra mină Cullinan din Africa de Sud. Specialiștii spun că piatra are o culoare excepțională și o calitate foarte ridicată, iar valoarea sa ar putea depăși 500 de milioane de rande sud-africane, adică aproximativ 27 de milioane de euro. 

Diamantul a fost găsit săptămâna trecută, în timpul operațiunilor miniere obișnuite. În prezent, acesta se află în proces de analiză, pentru a se stabili claritatea, intensitatea culorii și cea mai bună variantă de tăiere. Primele evaluări arată că are puține imperfecțiuni și o nuanță de albastru intens, extrem de rar.

Experții explică faptul că diamantele albastre apar din cauza unor urme de bor în structura lor și reprezintă mai puțin de 0,1% din totalul diamantelor extrase la nivel mondial. Un diamant de asemenea dimensiune se descoperă foarte rar, uneori doar o dată la câțiva ani.

Descoperirea vine într-un moment favorabil, fiindcă cererea pentru diamante colorate rare este în creștere, mai ales în Asia și Orientul Mijlociu, unde astfel de pietre sunt considerate investiții sigure. Pentru comparație, un diamant albastru de dimensiuni similare a fost vândut în 2022 pentru peste un miliard de rande, adică peste 50 de milioane de euro.

Mina Cullinan este una dintre cele mai faimoase din lume. Aici a fost descoperit, în 1905, cel mai mare diamant cunoscut vreodată, de peste 3.100 de carate. Mina rămâne una dintre puținele surse importante de diamante albastre la nivel global.

În următoarele săptămâni, diamantul va primi certificări internaționale, iar compania va decide dacă îl va vinde prin licitație sau într-o tranzacție privată, cel mai probabil în a doua parte a anului 2026.

Sursa foto: Envato

