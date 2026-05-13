Bianca Dogaru
Un elev din Sighetu Marmației a câștigat competiția Young Car Mechanic. Raul Dobroni a devenit cel mai bun tănâr mecanic din țară
Raul Dobroni, un elev de 17 ani de la Liceul Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației, a obținut primul loc la ediția aniversară a Young Car Mechanic România. Concursul este un proiect derulat de Inter Cars România, în parteneriat cu Ministerul Educației, care își propune să reducă decalajul dintre formarea teoretică și cerințele reale ale pieței muncii.

Ediția a cincea a concursului a marcat un interes uriaș din partea tinerilor, cu un număr total de 1.037 de elevi înscriși din toată țara. Elevii au trecut prin mai multe etape de selecție, de la probe teoretice locale până la faze regionale. În finală au ajuns doar 12 elevi care au reprezentat 11 licee tehnice.

Premii de mii de euro și o finală europeană în Letonia

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul ediției din acest an, la nivelul grupului Inter Cars, este de 75.000 de euro, sumă care include atât premii pentru elevi și profesorii coordonatori, cât și dotări tehnice pentru licee.

Marele câștigător al etapei naționale va reprezenta România în finala europeană, care va avea loc în Riga, Letonia, în luna iunie, unde va concura alături de câștigătorii din celelalte 15 țări în care se desfășoară competiția, pentru premii in valoare de 25.000 de euro.

„Competiția Young Car Mechanic este mai mult decât un concurs – este o platformă prin care elevii pot înțelege concret ce presupune o carieră în domeniul auto și își pot valida abilitățile într-un context real. Numărul record de înscrieri din acest an confirmă interesul tot mai mare al tinerilor pentru această direcție”, a declarat Petrișor Covaciu, Project Manager Young Car Mechanic România.

