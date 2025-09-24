Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că România se află în cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană și riscă suspendarea angajamentelor de plată pentru toate programele europene – de la coeziune și agricultură până la PNRR.

„Comisarul Valdis Dombrovskis mi-a confirmat public, pe 16 iulie, că România este, în prezent, cel mai grav caz de nerespectare fiscală din UE. Asta înseamnă suspendarea tuturor plăților pentru programele în derulare și viitoare, inclusiv PNRR. Guvernul a eșuat, măsurile fiscale impuse de Ilie Bolojan nu au corectat deficitul. În loc să recunoască problema și să pregătească țara pentru acest scenariu, preferă să ascundă adevărul”, a declarat Georgiana Teodorescu.

„Ne aflăm în fața unui eșec total de guvernare”

Potrivit europarlamentarului AUR, dacă această suspendare devine realitate, România va pierde zeci de miliarde de euro, cu efecte dramatice asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a românilor.

„Lipsa de transparență și complicitatea celor aflați la putere riscă să lase țara fără investiții, fără proiecte de dezvoltare și fără sprijin european. Românii trebuie să știe cine este vinovat și cine se face responsabil pentru această catastrofă”, a subliniat Georgiana Teodorescu.

Procedura deficitului excesiv în România

Pe 28 iulie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare preşedinţilor comisiilor REGI și ECON, informându-i oficial despre Decizia Consiliului din 20 iunie 2025, prin care constata că România nu a luat măsuri eficiente în contextul procedurii deficitului excesiv, ca răspuns la recomandările Consiliului. Prin urmare, Comisia trebuie să prezinte o propunere privind posibila suspendare a tuturor sau a unei părți din angajamentele sau plățile anumitor programe din cadrul fondurilor de coeziune și al Facilității de redresare și reziliență.

Coordonatorii au convenit, printr-o procedură scrisă încheiată la începutul lunii, să organizeze un dialog structurat cu Comisia, în conformitate cu prerogativele legale ale Parlamentului European de a se implica în discuții cu Comisia înainte de luarea deciziei de suspendare a fondurilor. Aceștia l-au mandatat pe preşedintele REGI să se implice în discuții cu Comisia ECON cu privire la modalitățile de cooperare pentru o reuniune comună privind un dialog structurat

Între timp, Comisia BUDG a solicitat să fie asociată dialogului structurat cu Comisia, deoarece chestiunea atinge competențele comisiei, aşa cum sunt enumerate în anexa VI (ROP) și din motivele pentru care Comisia BUDG este responsabilă în comun cu ECON pentru RRF.

În această etapă, negocierile cu Comisia ECON conduc la identificarea unui posibil interval orar pentru dialogul structurat convenit în noiembrie, în săptămâna 45 (3-7 noiembrie), de preferință pe 4 sau 5, dacă este disponibil.

Foto: Shutterstock – Facebook / Ilie Bolojan

RECOMANDAREA AUTORULUI: