Prima pagină » Actualitate » Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL

Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL

Olga Borșcevschi
24 sept. 2025, 18:00, Actualitate
Un europarlamentar român avertizează că România riscă suspendarea tuturor fondurilor europene. Ilie Bolojan nu a colectat DEFICITUL

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu avertizează că România se află în cel mai grav caz de nerespectare fiscală din Uniunea Europeană și riscă suspendarea angajamentelor de plată pentru toate programele europene – de la coeziune și agricultură până la PNRR.

„Comisarul Valdis Dombrovskis mi-a confirmat public, pe 16 iulie, că România este, în prezent, cel mai grav caz de nerespectare fiscală din UE. Asta înseamnă suspendarea tuturor plăților pentru programele în derulare și viitoare, inclusiv PNRR. Guvernul a eșuat, măsurile fiscale impuse de Ilie Bolojan nu au corectat deficitul. În loc să recunoască problema și să pregătească țara pentru acest scenariu, preferă să ascundă adevărul”, a declarat Georgiana Teodorescu.

Foto: Facebook / Ilie Bolojan

„Ne aflăm în fața unui eșec total de guvernare”

Potrivit europarlamentarului AUR, dacă această suspendare devine realitate, România va pierde zeci de miliarde de euro, cu efecte dramatice asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a românilor.

„Lipsa de transparență și complicitatea celor aflați la putere riscă să lase țara fără investiții, fără proiecte de dezvoltare și fără sprijin european. Românii trebuie să știe cine este vinovat și cine se face responsabil pentru această catastrofă”, a subliniat Georgiana Teodorescu.

Procedura deficitului excesiv în România

Pe 28 iulie, Comisia Europeană a trimis o scrisoare preşedinţilor comisiilor REGI și ECON, informându-i oficial despre Decizia Consiliului din 20 iunie 2025, prin care constata că România nu a luat măsuri eficiente în contextul procedurii deficitului excesiv, ca răspuns la recomandările Consiliului. Prin urmare, Comisia trebuie să prezinte o propunere privind posibila suspendare a tuturor sau a unei părți din angajamentele sau plățile anumitor programe din cadrul fondurilor de coeziune și al Facilității de redresare și reziliență.

Coordonatorii au convenit, printr-o procedură scrisă încheiată la începutul lunii, să organizeze un dialog structurat cu Comisia, în conformitate cu prerogativele legale ale Parlamentului European de a se implica în discuții cu Comisia înainte de luarea deciziei de suspendare a fondurilor. Aceștia l-au mandatat pe preşedintele REGI să se implice în discuții cu Comisia ECON cu privire la modalitățile de cooperare pentru o reuniune comună privind un dialog structurat

Între timp, Comisia BUDG a solicitat să fie asociată dialogului structurat cu Comisia, deoarece chestiunea atinge competențele comisiei, aşa cum sunt enumerate în anexa VI (ROP) și din motivele pentru care Comisia BUDG este responsabilă în comun cu ECON pentru RRF.

În această etapă, negocierile cu Comisia ECON conduc la identificarea unui posibil interval orar pentru dialogul structurat convenit în noiembrie, în săptămâna 45 (3-7 noiembrie), de preferință pe 4 sau 5, dacă este disponibil.

Foto: Shutterstock – Facebook / Ilie Bolojan

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
18:08
Premierul Ilie Bolojan CRITICĂ public protestul angajaților din Guvern, după ce i-a vânat: „Nu este corect nicăieri, în niciun domeniu, chiar nici la Cancelarie”
VIDEO EXCLUSIV Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
17:38
Mărturii TERIFIANTE după incendiul devastator din Capitală/”Toată lumea spune că a fost mână criminală”
POLITICĂ După ce a îndoit România cu taxe, Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare
17:36
După ce a îndoit România cu taxe, Bolojan cere politicienilor SOLIDARITATE cu POPORUL. Subvențiile pentru partide, forfecate la rectificare
POLITICĂ Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE
17:35
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când se va finaliza prima listă de proiecte pentru Planul Național de Apărare, parte a programului european SAFE
POLITICĂ Ilie Bolojan îndeamnă la muncă: „Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă”
17:13
Ilie Bolojan îndeamnă la muncă: „Pensionarea timpurie nu mai e suportabilă”
POLITICĂ Ilie Bolojan s-a răzgândit. Premierul dă de înțeles că nu DEMISIONEAZĂ dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
17:08
Ilie Bolojan s-a răzgândit. Premierul dă de înțeles că nu DEMISIONEAZĂ dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Yana, o tânără de doar 23 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de fostul iubit. Bărbatul a bătut-o și i-a pus trupul într-o valiză: ,,A agonizat 15 minute fără oxigen”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Irinel Columbeanu se miliogește de Anna Lesko, ea îl ignoră
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
ADN-ul de la denisovani ar putea oferi rezistență la malarie
EXTERNE Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
18:16
Nigel Farage, ținta criticilor după ce i-a acuzat pe românii din Marea Britanie că ar mânca LEBEDELE din parcuri
VIDEO Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
18:07
Comisia Europeană refuză să comenteze planurile de renunțare la importurile de ENERGIE din Rusia /„Vom face un anunț la momentul potrivit”
EXTERNE Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
17:37
Mesajul lui Volodimir Zelenski către liderii mondiali adunați la ONU: „Încheierea războiului e mai ieftină decât sprijinul pentru Ucraina””
EXTERNE PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni
17:22
PREMIERĂ medicală: Specialiștii au reușit să trateze cu succes una dintre cele mai grave boli genetice, care afectează sute de mii de oameni
EXTERNE Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie
17:10
Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie
Premierul Ilie Bolojan, despre menținerea PLAFONĂRII prețurilor la alimentele de bază: „Am fost deschis la argumente”
17:07
Premierul Ilie Bolojan, despre menținerea PLAFONĂRII prețurilor la alimentele de bază: „Am fost deschis la argumente”