Un Ford Model T din 1923 a fost scos la licitație la Artmark. Cu cât se vinde „bijuteria” pe 4 roți, veche de 102 ani

Un Ford Model T din anul 1923 așteaptă să fie „adoptat” de colecționari. „Bijuteria” pe 4 roți despre care se spune că „a pus America în mișcare”, este scoasă la licitație la Artmark. Vehiculul istoric, vechi de 102 ani, cu motor L4, reprezintă chiar primul obiect din lume produs pe o linie de fabricație și asamblare.

Ford T (1923) este un model foarte rar în România, iar operatorul cultural privat Artmark scoate la licitație această „bijuterie” pe patru roți, pentru a-și găsi noul colecționar. Exemplarul rarisim a fost restaurat integral în Statele Unite ale Americii și deține titlul de „vehicul istoric”. Mai mult decât atât, se află în stare perfectă de funcționare, iar noul proprietar poate avea ocazia să circule cu vehiculul.

„Ford Model T, rarisim în România, fabricat în 1923 – modelul despre care s-a spus că „a pus America în mișcare”.

Primul automobil din lume produs pe linie de asamblare, Ford Model T a revoluționat transportul prin accesibilitate, simplitate și fiabilitate.

Exemplarul prezentat la licitația Artmark, restaurat integral în SUA și însoțit de atestat de „Vehicul Istoric”, funcționează perfect și poate circula. Este propus la un preț de pornire de 15.000 de Euro, de peste 2-3 ori mai mic decât cotația de piață”, se arată în postarea reprezentanților Artmark pe Facebook.

Ford Model T din 1923, un simbol al revoluției industriale

Vehiculul atestat drept istoric are un preț de pornire de 15.000 de euro, iar prețul de listă este situat la 35.000 de euro. Pe site-ul oficial sunt menționate și alte detalii importante legate de modelul care „a pus America în mișcare”.

Licitația va avea loc în ziua de 23 octombrie 2025, de la ora 18:00.

Așa cum se menționează pe site-ul oficial, vehiculul istoric are un motor L4, cu o capacitate cilindrică de 2900 cmc, cu o putere de 14 kw (20CP). Vehiculul din 1923 are transmisie manuală și este pe benzină.

Acest model, considerat a fi pe vremuri „mașina poporului”, a fost produs de Henry Ford la Ford Motor Company, în perioada 1908 – 1927. Ford T 1923 a marcat, într-adevăr, o revoluție pe piața auto, fiind și un model destul de accesibil, la vremea aceea, pentru clasa de mijloc. În perioada anterior menționată, au fost produse circa 15 milioane de exemplare.

Sursă foto: Artmark (Facebook, site)