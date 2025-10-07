Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire

Un tractor românesc Universal U650, fabricat în anul 2005, s-a „vândut ca pâinea caldă” la o licitație care a avut loc, recent, în județul Neamț. Utilajul vechi de două decenii era utilizat de primărie pentru deszăpezire. Acum, însă, are un nou proprietar.

Tractorul românesc a fost scos la licitație de primărie, în comuna Săbăoani, județul Neamț. La această licitație s-au înscris 13 beneficiari, însă unul singur a putut pune mâna pe tractorul U650, la final. Persoana care a oferit cel mai mare preț a câștigat licitația anunțată din 3 septembrie 2025.

Tractor românesc U650, vechi de 20 de ani, vândut cu 32.000 de lei

Tractorul funcționase ca utilaj de deszăpezire, iar acum urmează să fie folosit de noul proprietar. Deși este funcțional, utilajul necesită o serie de reparații. Acesta a fost vândut cu prețul final de 32.000 de lei, banii fiind achitați integral de noul posesor. De altfel, a mai fost achitată o taxă de 100 de lei pentru documentația de atribuire, așa cum prevede legea.

„A fost vândut destul de repede. Am avut 13 beneficiari interesați și a câștigat cel care a oferit prețul cel mai mare. Utilajul era funcțional, dar mai avea nevoie de câteva reparații. Primăria îl folosea la deszăpezire, însă, după achiziția unor utilaje noi, s-a decis valorificarea acestuia pentru a folosi banii în interesul comunității. A fost într-adevăr un interes mare, sunt mulți pasionați de tractoarele vechi, care nu se mai găsesc pentru că nu se mai fabrică”, a declarat o funcționară a Primăriei Săbăoani, conform Agrointel.ro.

Un astfel de tractor a fost produs la Uzina Tractorul Brașov (UTB). Modelele U650 continuă să se afle printre preferatele celor pasionați de tractoare, îndeosebi pentru fiabilitate și simplitatea mecanică. Exemplarul de mai sus prezintă un motor diesel cu 4 cilindri în linie, având 4760 cmc și un motor de 65 CP, la 1800 de rotații pe minut.

Sursă foto: captură video Libertatea