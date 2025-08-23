Un bărbat din Mureș urmărit internațional pentru două infracțiuni și care, în trecut, a fost complice la o crimă comisă de Emil Gânj, a fost prins, vineri, în Germania după ce a fost localizat de autoritățile române. Pe numele lui erau emise două mandate europene de arestare emise de Judecătoria Luduș.

În anul 2011, Ilie Liviu Sălăgean a fost condamnat după ce a fost complice, alături de Emil Gânj, la comiterea unei crime.

Ulterior, după eliberarea din penitenciar, acesta a comis alte două infracțiuni, după ce a condus fără permis, iar apoi a încercat să influențeze martorii.

Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

Conform polițiștilor, în perioada 02.09.2020 – 27.09.2020 acesta ar fi condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis.

Acesta a fost localizat la Karlsruhe, în timp ce anchetatorii făceau investigații pentru prinderea lui Gânj..

Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA- Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden.

Totodată, Emil Gânj rămâne de negăsit, în ciuda faptului că este căutat fără oprire de către autorități, iar pe capul său a fost pusă o recompensă în valoare de 5.000 de euro.

Și-a ucis fosta iubită și i-a dat foc

Bărbatul are 37 de ani, 1,75 m înălțime, în jur de 65-70 de kilograme și este tuns scurt. El fusese anterior condamnat pentru omor calificat și eliberat din penitenciar în 2020. În luna februarie 2025, el și-ar fi răpit fosta concubină, victima de 23 de ani și ar fi incendiat locuința acesteia. Într-un alt incident, tânăra reușise să scape după ce a fost dusă într-o zonă împădurită de către agresor. Potrivit anchetatorilor, femeia a beneficiat de protecție din partea autorităților o perioadă îndelungată, însă în luna aprilie 2025 a renunțat la paza permanentă, solicitând limitarea ei la intervalul orar 22:00 – 6:00. În același timp, instanțele emiseseră mai multe ordine de protecție împotriva lui Gânj Emil, unul dintre ele fiind revocat chiar la cererea victimei, în martie 2024.

După incendiu, pompierii au descoperit cadavrul carbonizat al unei femei în locuința cuprinsă de flăcări din Miheșu de Câmpie. Ancheta a stabilit că focul a fost pus intenționat, iar tânăra de 23 de ani a fost ucisă înainte ca locuința ei să fie incendiată.