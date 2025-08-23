Prima pagină » Actualitate » Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni

Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni

Andrei Dumitrescu
23 aug. 2025, 12:33, Actualitate
Un fost complice la una dintre crimele comise de fugarul Emil Gânj, prin în Germania. Era urmărit internațional pentru două infracțiuni

Un bărbat din Mureș urmărit internațional pentru două infracțiuni și care, în trecut, a fost complice la o crimă comisă de Emil Gânj, a fost prins, vineri, în Germania după ce a fost localizat de autoritățile române. Pe numele lui erau emise două mandate europene de arestare emise de Judecătoria Luduș.

În anul  2011, Ilie Liviu Sălăgean a fost condamnat după ce a fost complice, alături de Emil Gânj, la comiterea unei crime.

Ulterior, după eliberarea din penitenciar, acesta a comis alte două infracțiuni, după ce a condus fără permis, iar apoi a încercat să influențeze martorii.

Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.

Conform polițiștilor, în perioada 02.09.2020 – 27.09.2020 acesta ar fi condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani si 1433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).

Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis.

Acesta a fost localizat la Karlsruhe, în timp ce anchetatorii făceau investigații pentru prinderea lui Gânj..

Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA- Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden.

Totodată, Emil Gânj rămâne de negăsit, în ciuda faptului că este căutat fără oprire de către autorități, iar pe capul său a fost pusă o recompensă în valoare de 5.000 de euro.

Și-a ucis fosta iubită și i-a dat foc

Bărbatul are 37 de ani, 1,75 m înălțime, în jur de 65-70 de kilograme și este tuns scurt. El fusese anterior condamnat pentru omor calificat și eliberat din penitenciar în 2020. În luna februarie 2025, el și-ar fi răpit fosta concubină, victima de 23 de ani și ar fi incendiat locuința acesteia. Într-un alt incident, tânăra reușise să scape după ce a fost dusă într-o zonă împădurită de către agresor. Potrivit anchetatorilor, femeia a beneficiat de protecție din partea autorităților o perioadă îndelungată, însă în luna aprilie 2025 a renunțat la paza permanentă, solicitând limitarea ei la intervalul orar 22:00 – 6:00. În același timp, instanțele emiseseră mai multe ordine de protecție împotriva lui Gânj Emil, unul dintre ele fiind revocat chiar la cererea victimei, în martie 2024.

După incendiu, pompierii au descoperit cadavrul carbonizat al unei femei în locuința cuprinsă de flăcări din Miheșu de Câmpie. Ancheta a stabilit că focul a fost pus intenționat, iar tânăra de 23 de ani a fost ucisă înainte ca locuința ei să fie incendiată.

Citește și

ACTUALITATE O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
11:58
O femeie de 52 de ani din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un șarpe
ACTUALITATE Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
11:56
Românii din diaspora vor plăti din nou niște TAXE care au fost eliminate în urmă cu opt ani. Măsurile anunțate de Ministerul de Externe
ACTUALITATE Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
11:32
Cum scapi de pedeapsă la Iași după ce ai trecut pe roșu la barieră? Ce a putut scrie polițistul în procesul verbal
ACTUALITATE Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
11:10
Motivul pentru care două CREATURI de 3 centimetri lungime au închis toate plajele dintr-un oraș spaniol
ACTUALITATE Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
11:04
Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pepene roșu cu brânză, potrivit lui Carmen Brumă. Cât de sănătoasă este combinația alimentară
POLITICĂ Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
10:35
Șeful Cancelariei Primului Ministru spune că „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Furtunile au făcut ravagii în România! Un tânăr a murit în încercarea de a se adăposti, iar alți doi oameni au fost găsiți fără suflare în lacul Snagov
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Ministrul Apărării dezminte zvonurile alarmiste: Nu începe niciun război
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Cu ce se ocupa, de fapt, criminalul profesoarei de germană, din Craiova? Părea familia liniștită, fără pic de lipsuri, însă realitatea era cu totul și cu totul diferită!
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu ochii noștri după doar o singură oră de privit în telefon?