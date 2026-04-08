Realitatea Plus poate emite în continuare, a decis Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a hotărât, miercuri, suspendarea deciziei CNA prin care licența postului Realitatea Plus era retrasă. Ca atare, televiziunea poate emite în continuare.

Judecătorul de fond al cauzei care a aprobat cererea de suspendare a deciziei CNA a fost Roxana Stanciu.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, se arată în minuta instanței .

Anterior, tot miercuri, Consiliul Național al Audiovizualului respinsese cererea postului, de reanalizare a deciziei de retragere a licenței de emisie.

De ce a decis CNA retragerea licenței Realitatea Plus

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis, marți, retragerea licenţei pentru televiziunea Realitatea Plus. Hotărârea a avut la bază neplata unor amenzi din anul 2024.

CNA a constatat că Realitatea Plus are amenzi neplătite din 2024, deși îşi plătise amenzile pentru anul 2025. Este vorba despre 28 de amenzi din 2024, a căror valoare este de 605.000 de lei.

La ședință au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea care operează Realitatea Plus.

Cel care a propus retragerea licenței din cauza neplăţii amenzilor a fost Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA.

Potrivit articolului 57 din Legea Audiovizualului, CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării lor.

Postul urma să îşi înceteze emisia după ce primea notificarea oficială de la CNA.

