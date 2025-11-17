Prima pagină » Actualitate » Un fost PROCUROR a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”

Un fost PROCUROR a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”

17 nov. 2025, 14:54, Actualitate
Un fost PROCUROR a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”
Un fost procuror a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare / Foto: Shutterstock

Un fost procuror a dat în judecată Parchetul de pe lângă Tribunal, instituție în cadrul căreia a activat, pe motiv că nu a încasa prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”, a reclamat magistratul.

Prima de pensionare era prevăzută cândva în statutul magistraților, dar a fost suspendată în 2010, în plină criză economică, scrie Ziarul de Iași.

De unde a început litigiul

Suspendarea primei de pensionare a fost reînnoită an de an, iar în noua legislație, adoptată în 2022, dreptul a dispărut complet. Totuși, alte categorii de magistrați, cum sunt judecătorii Curții Constituționale, au continuat să primească astfel de indemnizații similare, iar în felul acest a început litigiul fostului procuror.

Vlad P. a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătorie până la retragerea din activitate, în ianuarie 2019. La patru ani distanță, el a dat instituția în judecată, cerând plata unei indemnizații echivalente cu șapte salarii brute, plus actualizări și dobânzi.

Acest drept era prevăzut în Legea 303/2004 și se acorda magistraților cu minimum 20 de ani de activitate. În acțiunea depusă, Vlad P. a susținut că situația sa este discriminatorie și a comparat cazul său cu cel al judecătorilor Curții Constituționale, care la finalul mandatului beneficiază de șase salarii nete ca indemnizație.

Citește aici care a fost răspunsul primit de la Parchet.

