Un fost taximetrist care a trăit toată viața într-o garsonieră, cu chirie, a CÂȘTIGAT la tombolă o vilă luxoasă pe malul mării

James Moughton, un fost taximetrist în vârstă de 71 de ani, din Hull, Marea Britanie, a câștigat o vilă luxoasă pe malul mării, în valoare de 4 milioane de lire sterline (peste 4,6 milioane de euro), în West Sussex, dar și suma de 250.000 de lire (288.000 de euro) în numerar.

După ce a locuit o viață întreagă într-o garsonieră, cu chirie la stat, a declarat acum că acesta este „cel mai bun bacșiș pe care l-am primit vreodată”.

Bărbatul s-a înscris la o tombolă organizată în sprijinul Asociației pentru Boala Neuronului Motor (MNDA), cu un bilet de 25 de lire, potrivit BBC.

Noua sa proprietate are vedere panoramică la mare, acces direct la plajă, jacuzzi și cuptor pentru pizza, precum și o casă pentru bărci, potrivit sursei citate.

Premiul de la cea mai recentă extragere Omaze Million Pound House Draw, vine și fără ipotecă, cu toate taxele notariale și de timbru plătite.

„Este un sentiment la care nici măcar nu am visat vreodată. Când eram taximetrist, obișnuiam să las oameni la case luxoase. Acum acum am și eu una. Casa este absolut uimitoare. Priveliștea spre mare este ceva deosebit – este chiar pe plajă. Am și un cuptor de pizza în aer liber, deși nu am folosit niciodată unul. Dar dacă Jamie Oliver poate, pot și eu”, a spus el, precizând că dușul pentru câini din garaj este mai mare decât baia lui actuală.