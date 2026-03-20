Un gunoier britanic, stupefiat de lucrurile pe care oamenii le aruncă în pubele. Ce îngroapă englezii la fundul tomberonului

Un gunoier britanic, a rămas „mut” în legătură cu obiectele comune pe care oamenii le pun în coșurile de reciclare. Omul imploră oamenii să nu mai pună anumite obiecte în coșurile de reciclare, numind această practică „egoistă”, deoarece gospodăriile se confruntă cu deșeuri generale care dau pe dinafară

Un gunoier a criticat locuitorii „egoiști” pentru că pun un anumit articol în pubelele de reciclare pur și simplu pentru că au coșuri de gunoi pline. El a folosit rețelele de socializare pentru a îndemna părinții să nu mai contamineze materialele reciclabile cu scutece folosite, insistând că nu există nicio justificare pentru aruncarea lor în pubelele de reciclare.

De ce îngropați suctecele la reciclabile?

Într-un videoclip TikTok, utilizatorul @theno1.binman a întrebat de ce părinții persistă cu această practică când știu că scutecele ar trebui aruncate la gunoiul general, sugerând că ar putea proveni dintr-o capacitate insuficientă a coșului de gunoi.

El a spus: „Pur și simplu nu înțeleg astfel de oameni. De ce ai face acest efort? Trebuie să sapi în coșul de reciclare ca să pui acolo un scutec murdar. Cu siguranță ar fi mai logic să-l pui pur și simplu la coșul de gunoi general?”

Dacă spațiul este problema, el recomandă eliminarea obiectelor reciclabile și transferarea lor în coșul de reciclare, ceea ce ar crea spațiu suplimentar în containerul general de deșeuri.

El a adăugat: „Acum aveți mai multe coșuri de gunoi ca niciodată. Nu trebuie să ascundeți lucruri – pare a fi mult efort.”

Reația clientului

Ca răspuns la postarea sa, un utilizator a spus:

„Colectează deșeuri generale la fiecare trei săptămâni – ce ar trebui să fac, să le păstrez timp de trei săptămâni? Nu, mulțumesc.”

Un alt utilizator a adăugat:

„Puneți-le într-o cutie de carton în interiorul pungii de reciclare. Nu o să fiu niciodată prins.”

Un al treilea utilizator a spus:

„Când gunoierii intră în grevă, eu împrăștii coșul cu excremente de câine după ce se termină greva.”

Un alt utilizator a adăugat:

„Fac asta din principiu.”

Articole care nu pot fi reciclate

Recycle Now a stabilit următoarele îndrumări pentru articolele comune legate de bebeluși care nu pot fi reciclate:

Scutece de unică folosință

Scutecele de unică folosință trebuie aruncate în coșul de gunoi general.

Deși este posibilă reciclarea scutecelor de unică folosință, acest serviciu nu este disponibil pe scară largă pentru gospodării în prezent. Industria de reciclare lucrează la acest aspect și ar putea deveni disponibil în viitor.

Vată

Vata nu este reciclabilă și trebuie aruncată la coșul de gunoi.

Nu aruncați vata în toaletă, deoarece se extinde atunci când este umedă și poate provoca blocaje.

Șervețele

Deși șervețelele sunt fabricate din hârtie, acestea constau din fibre foarte scurte, care nu sunt suficient de calitative pentru a fi reciclate. Prin urmare, acestea ar trebui aruncate la coșul de gunoi.

Șervețele umede

Șervețelele pentru bebeluși, șervețelele cosmetice, șervețelele de curățare și hârtiile igienice umede nu sunt reciclabile și nu se pot arunca la toaletă – chiar dacă sunt etichetate altfel. Acestea ar trebui întotdeauna aruncate la coșul de gunoi.

Recomandarea autorului: