Maia Sandu lansează un avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație

13 feb. 2026, 20:36, Știri externe
În cadrul panelului dedicat amenințărilor hibride de la Conferința de Securitate de la München, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a definit războiul cognitiv ca fiind „cel mai dificil tip de război hibrid de gestionat”. Spre deosebire de dezinformarea clasică, acest concept se concentrează pe manipularea modului în care oamenii gândesc și procesează realitatea, nu doar pe ceea ce citesc.

Războiul cognitiv folosește tehnici psihologice pentru a induce o stare de confuzie în societate, unde cetățenii nu mai pot distinge adevărul de minciună și încep să își piardă încrederea în instituții. Acest tip de război hibrid se folosește de erorile de gândire ale oamenilor și de emoții precum frica pentru a fragmenta societatea.

Maia Sandu a subliniat la München că în Moldova, Rusia folosește „brigăzi digitale”, portofele crypto și diverse finanțări pentru a amplifica narațiuni care să destabilizeze ordinea publică. Rușii nu vor neapărat să convingă oamenii de o idee anume, ci să le inhibe gândirea critică. Această abordare face ca populația să devină ușor de radicalizat I facilitează schimbări politice fără a fi nevoie de o intervenție militară convențională.

Președinta Moldovei a discutat această temă alături de oficiali precum Ulf Kristersson, premierul Suediei, și Martin Jäger, șeful BND, Serviciul de informații al Germaniei, unde a subliniat că Moldova este deja un „laborator” pentru aceste tactici ale Rusiei.

Maia Sandu a avut o agendă încărcată la München

În marja Conferinței de Securitate de la München, președinta Maia Sandu a avut discuții cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu delegația SUA condusă de secretarul de Stat Marco Rubio și cu Mark Rutte, secretarul General al NATO. Discuțiile cu delegația americană au vizat consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova în contextul regional actual. Marco Rubio a reconfirmat că Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova și a catalogat relația bilaterală dintre cele două state drept una „matură și orientată spre rezultate”.

