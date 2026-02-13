Prima pagină » Actualitate » Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică

13 feb. 2026, 20:32, Actualitate
Foto: Profimedia

Doar 13% dintre români cred că marți sau vineri 13 aduc ghinion și evită să își programeze lucruri importante, deși ar fi fost de așteptat ca procentul să fie mai mare, conform unui studiu INSCOP. În lume, teama de neprevăzut a influențat chiar numerotarea locurilor din avioane sau a etajelor unor clădiri, care evită cifra 13. În mod normal există etajul sau locul 12 bis, sau 12A.

Pentru puținii care cred în superstiții, vineri 13 este o zi fatală, a nenorocirilor, în care ghinioanele se țin lanț, iar planurile nu pot fi duse la bun sfârșit, publică ProTV.

Adelina Jimborean, studentă: „De când m-am trezit, s-au întâmplat numai ghinioane. Mi-am pierdut cercelul, nu mi-am găsit papucii, i-am pus undeva, i-am găsit altundeva, a fost ceva groaznic. Mi se pare că vineri 13 ar trebui anulată din calendar”.

Frica specifică de această dată are un termen complicat – paraskevidekatriafobie – iar teama de cifra 13, în general, poartă numele de triskaidecafobie.

„În ziua de vineri 13, pentru unii români chiar și o simplă traversare a străzii poate deveni un test al curajului. Sunt oameni care evită să semneze contracte, să facă investiții sau să ia decizii importante într-o astfel de zi.”

Bianca Brândușa, psiholog: „Este o teamă irațională că se pot întâmpla lucruri, oamenii cred din cele mai vechi timpuri că această zi atrage evenimente nefericite. Și, desigur, oamenii tind să devină anxioși. Psihologii denumesc acest fenomen autoconfirmarea profețiilor.”

Studiu INSCOP

Un studiu INSCOP arată că 13% dintre români cred că marți sau vineri 13 sunt zile cu ghinion. Cei mai superstițioși sunt cei între 18 și 28 de ani ori doar cu studii primare.

Explicațiile privind originea superstițiilor legate de vineri 13 variază de la interpretări religioase la mituri nordice, însă nu există un consens istoric clar. Cert este că, la nivel internațional, acestea au influențat inclusiv decizii din industria hotelieră ori din aviație.

Beatrice Toma, numerolog: „Sunt camere de hotel care pur și simplu nu afișează numărul 13, afișează 12A. Anumite companii aeriene nu pun numărul 13 deloc”.

La nivel internațional, cercetările științifice nu confirmă existența unui risc real asociat zilei de vineri 13.

Iar în Sânnicolau Mare, o pisică neagră a fost salvată vineri dintr-o capcană – un episod care contrazice simbolistica negativă asociată acestei zile, conform ProTV.

