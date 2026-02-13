Prima pagină » Știri politice » Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”

Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”

Olga Borșcevschi
13 feb. 2026, 19:53, Știri politice

Într-o intervenție exclusivă la Campus TV, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma l-a lăudat pe actualul președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, pentru Autostrada Moldovei. „Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”, a afirmat Toma.

Joi, într-o intervenție a Focus TV, Marcel Ciolacu a recunoscut că a fost afectat de criticile și acuzațiile venite din partea lui Constantin Toma.

„Am promis ceva buzoienilor, la fel și Constantin Toma, astfel că, indiferent de anumite discuții, mai ales în spațiul public, trebuie să ne facem datoria și să ducem proiectele la bun sfârșit. Eu îmi doresc în continuare proiecte comune cu Primăria Buzău. Și eu, și cred că și domnul Toma ne dorim să ne ținem de cuvânt. Eu nu l-am atacat niciodată în spațiul public pe domnul Toma și nici nu o voi face, dar cred că nici domnia sa, nici eu nu suntem perfecți. Îi voi spune punctul meu de vedere direct. Nu trebuie să ne iubim, o să ne respectăm în continuare, o să avem o limitare a comunicării, pe teme profesionale”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă a auzit că a fost lăudat de Marcel Ciolacu, Toma a avut doar cuvinte de apreciere la adresa fostului premier PSD.

„Îi mulțumesc. Și eu îl laud pe el pentru chestiile bune. Autostrada asta minunată. E absolut extraordinară. E meritul lui. A băgat și niște bani din deficit în chestia asta. A făcut altele. Da, asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar. Este un lucru extraordinar și îl laud pentru treaba asta în permanență”, a declarat Constantin Toma.

Voce critică în PSD

În vara anului trecut, imediat după alegerile prezidențiale, Constantin Toma a lansat o serie de critici la adresa conducerii PSD, în special asupra președintelui de atunci, Marcel Ciolacu. Unul dintre principalele reproșuri a fost că nu l-a susținut pe Nicușor Dan în turul al doilea al prezidențialelor, dar și deficitul în care se afla țara în contextul în care Ciolacu era premier.

Cele mai noi

