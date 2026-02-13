Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”

Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 20:26, Știri politice
Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan:

Daniel Băluță îi transmite un mesaj virulent premierului Iliei Bolojan, într-o postare pe Facebook, după ce șeful Executivului l-a amenințat că vrea un control la Primăria Sectorului 4. Edilul a fost sancționat verbal de prim-ministru, deoarece a publicat imagini din timpul lucrărilor de la Planșeul Unirii, reabilitat cu bani publici.

Primarul Sectorului 4 îi atrage atenția, în mod ironic, lui Ilie Bolojan că România este o un stat democratic, în care libertatea de opinie este un drept constituțional. Prin declarațiile sale, premierul a reușit să readucă la viață vremuri de tristă amintire, mai precizează Băluță.

„𝐒𝐚𝐧𝐜𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐮𝐩𝐚̆ „𝐝𝐨𝐚𝐫” 𝟑𝟔 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐢!!!!!
Domnule Prim-ministru,
Îmi cer scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi.
Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români”, afirmă Daniel Băluță.

„Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii”

Daniel Băluță continuă, pe un ton ironic, să arate absurdul afirmațiilor lui Ilie Bolojan, care l-a amenințat pe edil că vrea să trimită Corpul de Control la sediul Primăriei Sector 4. Motivul este cât se poate de halucinant: edilul a îndrăznit să prezinte cetățenilor stadiul lucrărilor de la Planșeul Unirii.

„Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru una dintre cele mai dificile lucrări de o importanță strategică pentru București.

Vă rog să mă scuzați pentru că mi-am permis să finalizez cu maximă seriozitate procedura de realizare a documentației tehnice, a celei de licitație publică, precum și buna derulare a lucrărilor de refacere integrală și de punere în siguranță a centrului orașului.

De asemenea, îmi cer scuze că mi-am permis să-i informez pe cetățenii Bucureștiului cu privire la toate modificările pe care șantierul de la Planșeul Unirii le-a produs în traficul rutier și în cel pietonal, tocmai pentru ca oamenii să circule în siguranță pe toată perioada lucrărilor”, precizează Daniel Băluță.

„Îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro”

Cu ironie amară, Daniel Băluță îi reamintește premierului că banii Guvernului nu sunt ai politcienilor, ci trebuie utilizați în folosul cetățenilor prin lucrări de infrastructură și alte proiecte.

„De asemenea, domnule Prim-ministru, îmi cer scuze pentru că mi-am permis să aduc în România 5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.
Îmi cer scuze că mi-am permis să construiesc stații de metrou, spitale, stații de pompieri, școli. Și îmi cer scuze pentru orice altceva mai doriți dumneavoastră.

Vă reamintesc însă că banii Guvernului sunt, la fel ca și cei ai Sectorului 4, banii românilor. 𝐍𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐢 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐞𝐚𝐯𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚̆, 𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐚𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐜𝐮𝐢𝐯𝐚.
Cu speranța că nu vă veți răzbuna, că nu veți închide șantierele la care lucrăm împreună sau orice altceva (?) vă asigur că voi face tot ceea ce este omenește posibil pentru bunăstarea românilor”, mai subliniază Daniel Băluță.

Bolojan îl ceartă pe Băluță că-și face „promovare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că verificări la Primăria Sectorului 4, acolo după Daniel Băluță a publicat imagini cu Planșeul Unirii, reabilitat cu bani publici. Șeful Executivului s-a arătat deranjat de faptul că Băluță și-ar fi făcut „reclamă”.

„E foarte ușor să faci declarații și să spui cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți. Ei nu voi potența astfel de lucruri, care ne ajută să ne facem reclamă cu pasajul de la Primăria Sectorului 4 care se fac pe bani de la guvern. Nu știu dacă trebuie să faci reclamă la o lucrare publică. Nu cred că este menirea mea să trimit Corpul de Control la autoritățile locale. Când faci declarații trebuie să procedezi în manieră responsabilă”, a declarat Bolojan.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
19:53
Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
FLASH NEWS Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
19:31
Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
INTERVIU Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
18:58
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
APĂRARE Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
18:31
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
FLASH NEWS Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
17:21
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
Mediafax
Cristian Socol: Economia României s-a prăbușit. Suntem în recesiune profundă? Ce stă în spatele cifrelor statistice?
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Peștii ar putea ascunde secretul pentru o alternativă sustenabilă la ambalarea alimentelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe