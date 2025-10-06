Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împușcare luni, chiar în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în fața sa, a anunțat poliția albaneză.

Incidentul a avut loc în sala de judecată, în momentul în care magistratul prezida ședința. Potrivit autorităților, inculpatul a scos o armă și a tras asupra judecătorului, rănindu-l grav.

„Transportat la spital, judecătorul a murit din cauza rănilor pe drum”, a transmis poliția albaneză.

În urma focurilor de armă, doi civili au fost răniți. Este vorba de un bărbat și fiul acestuia, care au fost transportați la spital. Medicii au precizat că starea lor este stabilă și viața nu le e pusă în pericol.

Motivul atacului, o dispută privind un teren

Presa locală relatează că atacatorul era judecat într-un dosar privind dreptul de proprietate asupra unui teren. Acesta ar fi declarat că „era pe cale să piardă procesul” și că din acest motiv a decis să deschidă focul asupra magistratului.

Autorul crimei a fost imobilizat imediat de către forțele de ordine aflate la fața locului.

Reacții la vârful statului: apel la pedepse mai dure pentru portul ilegal de armă

Premierul Albaniei, Edi Rama, a calificat atacul drept „o agresiune criminală care necesită cel mai sever răspuns legal” și a transmis condoleanțe familiei judecătorului.

„Acest eveniment tragic este cel mai puternic argument pentru înăsprirea Codului Penal privind portul neautorizat de armă”, a scris premierul pe platforma X.

La rândul său, președintele Bajram Begaj a condamnat atacul, catalogându-l drept „un atentat teribil împotriva întregului sistem al justiției”.

Potrivit datelor Centrului SEESAC, care monitorizează proliferarea armelor de foc în Europa de Sud-Est, în primele șase luni ale anului 2025, în Albania au fost raportate 213 incidente care au implicat arme de foc.

Tragedia de la Tirana readuce în atenție problema violenței armate și a portului ilegal de arme într-o țară în care infracțiunile de acest tip au crescut alarmant în ultimii ani.

Surse foto: Profimedia

