Un mare lanț de mâncare din Marea Britanie, la un pas de a lua o decizie drastică din cauza unei crize de castraveciori murați

Pret a Manger, una dintre cele mai mari rețele de mâncare de tip take-away din Marea Britanie, a renunțat să mai vândă în ultimele săptămâni unul dintre cele mai populare sandvich-uri ale sale, precizează The Guardian.

Criza de castraveciori murați afectează un mare lanț de mâncare din Marea Britanie

Celebrul sandvich cu șuncă și unt, care costa circa 4 lire, adică aproape 24 de lei, a dispărut din majoritatea localurilor, din cauza crizei de castraveți murați de tip cornichon.

Un purtător de cuvânt al lanțului Pret a declarat că această lipsă va dura ceva din cauza unei probleme cu furnizorul.

Într-un comunicat, acesta a precizat: „Este posibil ca clienții să fi observat că sandvișul nostru jambon beurre nu se mai găsește în prezent pe rafturi. Acest lucru se datorează unei penurii temporare de castraveți cornichon. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și depunem toate eforturile pentru a readuce acest produs preferat al clienților Pret în magazine cât mai curând posibil.”

Compania a refuzat să comenteze sau să ofere informații suplimentare cu privire la motivul penuriei, invocând pur și simplu „probleme cu furnizorul”.

Ce este Pret a Manger

Pret a Manger are aproximativ 500 de locații în Marea Britanie, dintre care aproape 400 sunt în Londra, dar și în alte țări precum Belgia, Canada, Franța, Emiratele Arabe Unite, Germania, Grecia, Luxemburg, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Kuweit, Portugalia, Qatar, Arabia Saudită, Singapore, Spania, Africa de Sud și Elveția.

