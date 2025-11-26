Constantin Truș, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Județean Galați, dar și conferențiar universitar, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul medical și cu mai mult de 10.000 de operații efectuate, are un obicei săptămânal. El povestește, în fiecare zi de miercuri, cazurile mai deosebite din activitatea sa.

„Unele sunt marcate de dificultăți, altele de situații neobișnuite, dar sunt și acelea care par desprinse dintr-o piesă de teatru absurdă, un loc unde chiar lipsa gândirii logice și dialogul steril sunt condimentele supreme ale unei comedii negre”, scrie acesta, povestind cum a fost certat de un pacient pentru că a fost operat prea puțin timp, iar Inteligența Artificială i-a spus că intervenția chirurgicală trebuia să dureze mai mult.

La un moment dat, după ce tocmai ieșise dintr-o operație de remediere a unei ocluzii intestinale cauzate de o hernie ombilicală strangulată, s-a prezentat la spital un pacient mai tânăr, până în 30 de ani.

„Acesta avea febră puternică și mergea puțin ciudat, aflându-se într-o stare vizibilă de slăbiciune generală. A refuzat iritat invitația mea de a lua loc pe patul de consult, spunându-mi că tocmai asta era problema, nu putea să se așeze deloc. Din aproape în aproape, mi-a spus că are un furuncul mare care-l deranjează, acesta fiind situat în zona perianală”, a povestit Constantin Truș.

Moment în care, în timp ce-l ajuta să se așeze pe burtă pentru a-l putea examina, doctorul l-a întrebat: „De cât timp aveți furunculul?”.

„Nu știu, de o lună și ceva, cred. M-am tot dat cu creme antiseptice, dar nu au avut rezultat. Credeți că puteți să-mi dați un antibiotic, ceva, poate se dezumflă?”, a răspuns pacientul.

„M-am uitat la abces care era de mărimea unui ou de găină și care deformase zona și deja mă întrebam câte ramificații infecțioase avea și cât de aproape ajunsese de organe. I-am spus pacientului că este nevoie de o examinare completă, să pot stabili cât de mult s-a extins infecția și ce a mai afectat intern”, a scris medicul.

Pacientul a insistat, însă, să i se acorde un antibiotic.

„Aveți un abces de mărimea unui ou de găină într-o zonă puternic vascularizată. Aveți febră mare, adică o infecție puternică, zona de tumefiere este extinsă, iar eu trebuie să determin dacă acest lucru a afectat și alte țesuturi care pot fi vitale. În plus, nu cred că poate fi vorba doar despre administrarea unui antibiotic… ce este acolo trebuie operat rapid”, a încercat medicul să-i explice pacientului.

Intervenția chirurgicală a durat „doar” 20 de minute

În cele din urmă, pacientul a fost de acord cu operația și s-au făcut mai multe analize, iar în scurt în scurt timp au venit toate rezultatele.

„Din fericire, abcesul era destul de bine delimitat și nu făcuse «pui» și în alte zone, așa că l-am informat pe pacient că putem elimina relativ ușor punga de infecție, pe cale chirurgicală. Evident, i se va administra și tratament cu antibiotic pentru a ajuta organismul să lupte și să elimine infecția”, a povestit dr. Constantin Truș.

Chiar și așa, pacientul nu a fost prea încântat, dar și-a dat acordul pentru intervenție.

Medicul a trecut apoi la treabă pentru a elimina abcesul „care acționa ca un focar de infecție”, iar operația a durat aproximativ 20 de minute.

„Urgența era reprezentată de starea septică ce deja punea stăpânire pe organismul lui, o amenințare pe care pacientul o tolerase de mai bine de o lună. L-am operat relativ rapid și în douăzeci de minute eliminasem abcesul acela masiv, curățând totodată și țesuturile adiacente. Am instituit tratamentul cu antibiotice, dar am montat și o meșă pentru a colecta resturile infecției care astfel urmau să fie eliminate în decurs de 24-48 de ore, postoperator”, explică medicul.

Când AI-ul te face mai intelgient decât un medic adevărat

Așadar, focarul a fost eliminat cu succes, dar show-ul abia urma să înceapă…

„Tot răul spre bine, ați spune, nimic grav, am eliminat focarul și am poziționat pacientul pe drumul către vindecare. Ați avea dreptate, dar ca și mine, nu ați luat în considerare elementul cheie: pacientul «bine» informat prin căutări pe internet și un AI instalat pe telefon, dispus să-i cânte în strună. «Cât a durat operația?», au fost cuvintele pe care pacientul mi le-a adresat la vizita de a doua zi”, a mai povestit medicul.

Iar doctorul i-a răspuns… „Douăzeci de minute, din ce-mi aduc aminte”, în timp ce verifica starea operației.

Ei bine, după răspunsul său au venit și acuzațiile pacientului, care se informase despre operație, întrebând Inteligența Artificială.

Iată dialogul dintre cei doi, pe marginea acestui subiect:

„«Păi am întrebat AI-ul de pe telefon și operația ar fi trebuit să dureze o oră. Ce nu mi-ați făcut? Ați mai lăsat infecție în mine, ați mai lăsat ceva și pentru data viitoare, sau cum?», m-a apostrofat, deodată, pacientul cu tonul unui profesor sever care te prinde că ai copiat. «Poftim?», l-am întrebat surprins. «Scrie aici, e răspuns dat de AI, operația trebuia să dureze o oră, de ce a durat doar douăzeci de minute?», a spus pacientul, arătându-mi ecranul telefonului”.

Iar medicul, calm, i-a oferit toate explicațiile: „«Diferă de la caz la caz, dacă există ramificații, septuri multiple, dar din fericire la dumneavoastră nu a fost cazul. Aveți încredere, am eliminat tot ce era de eliminat…», dar cuvintele mele nu ajungeau la el”.

„Păi și asta? Asta ce e? Nu e doar pansament, ce e asta?”, ar fi întrebat tânărul apoi despre meșa montată pentru a colecta resturile infecției care astfel urmau să fie eliminate în decurs de 24-48 de ore, postoperator.

„Este o meșă care are rolul de a drena puroiul care se mai formează”, i-ar fi răspuns apoi doctorul.

Cu toate acestea, dubiile pacientului, provocate de ceea ce a citit pe internet, tot nu au dispărut.

„Complet nemulțumit, pacientul m-a apostrofat din nou, foarte supărat: «Și de ce a mai rămas puroi? Ați spus că ați eliminat tot, că ați făcut totul în douăzeci de minute, nu? Uite că nu ați făcut tot. Dacă dura o oră operația, așa cum scrie aici, nu mai era nevoie de meșă, corect?»”, mai relatează doctorul.

De această dată, medicul i-a răspuns: „«Incorect. Infecția era generalizată, de aceea ați venit la noi cu febra aceea mare și abia ținându-vă pe picioare. Eu am eliminat abcesul, imens de altfel, dar nu aveam cum să elimin infecția care se împrăștia deja în tot corpul. Asta fac acum antibioticele, elimină rămășițele infecției, iar meșa de tifon le exteriorizează», am răspuns pe un ton calm. Aparent, tonul meu calm nu a fost suficient, pacientul continuând furios: «Nu puteați să și închideți la loc? Stau așa, necusut, nimic, e anormal…». «Nu este anormal, abcesul a fost unul de mari dimensiuni și a lăsat un gol în urmă. Rana se închide din interior spre exterior, nu e o idee bună să cos exteriorul acum. Se va forma o cavitate ce se poate reinfecta foarte ușor și… nu vreau să ajungeți din nou în situația din care tocmai v-am scăpat», am răspuns, cu rezerva de răbdare pe sfârșite, fiind neplăcut surprins de tonul… hai să-i zicem neprietenos pe care îmi vorbea pacientul”.

Dialogul halucinant dintre pacient și medic a continuat și în următoarele zile

Cadrul medical i-a mai explicat că în 24 de ore va fi scoasă meșa, că urmează apoi să fie pansat, iar în două zile va fi externat.

„Am plecat din salon neștiind ce să cred despre dialogul absurd avut cu pacientul. Am refuzat pur și simplu să mă las afectat de atitudinea și de tonul lui, dar un «Offffff… Doamne!» tot mi-a ieșit pe gură, știind că mai are de stat încă două zile”, a mai scris medicul, pe rețeaua de socializare.

Ulterior, doctorul i-a spus că „trebuie păstrată o igienă strictă în zona operației” măcar o lună după externare.

Iar dialogul incredibil dintre medic și pacient a continuat inclusiv în momentul externării:

„«Și totuși, ce a determinat apariția abcesului?»”, m-a întrebat destul de acru, în ultima zi, pacientul. «Cel mai probabil, un fir de păr care a fost interiorizat, s-a infectat și a dus la formarea abcesului», am răspuns. «În combinație cu transpirație, praf sau resturi infime de materie fecală, dacă luăm în considerare zona în care s-a dezvoltat, acesta a fost rezultatul», am răspuns. «Păi și eu ce fac acum. Aștept să se întâmple din nou? Să trec din nou prin asta?», a spus pacientul, arătând cu un gest larg spre tot ce era în salon, inclusiv spre ceilalți pacienți internați. «Igienă! Va trebui să mențineți zona cât mai curată, să eliminați orice posibilitate de reinfectare», am spus și am plecat să-i fac foaia de externare”.