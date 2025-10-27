Un nigerian, student în Cluj-Napoca, e acuzat că ar fi ajutat mai mulți cetățeni străini să PĂCĂLEASCĂ femei din România prin metoda „loverboy”

Un nigerian, student în Cluj-Napoca, a fost trimis în judecată sub acuzația că a ajutat mai mulți cetățeni străini să păcălească femei din România, prin deja celebro metodă „loverboy”. Astfel, împreună cu aceștia, ar fi convins mai multe pensionare să le transfere sume uriașe în cont, care în total depășesc 100.000 de lei.

Potrivit procurorilor, bărbatul și-ar fi pus conturile bancare la dispoziția unor escroci, cetățeni străini care nu se află în România, deocamdată necunoscuți. Aceștia abordau victimele online și le amăgeau prin diverse metode, informează Știrile Pro TV.

Una dintre victime a fost o femeie de 64 de ani din Oradea care, convinsă că între ea și un așa-zis medic chirurg din Mogadishu se înfiripase o relație, i-a transferat peste 30.000 de lei în cont.

În schimb, banii au ajuns în contul studentului nigerian, în baza înțelegerii cu presupusul medic îndrăgostit, potrivit sursei citate.

La fel a fost înșelată și o altă pensionară, de 72 de ani, doar că în cazul ei escrocii au jucat rolul unui artist, iar paguba depășea 50.000 de lei, prin nu mai puțin de 21 de transferuri bancare.

Alte două victime, o femeie de 56 de ani din județul Constanța și o alta de 75 de ani din Ploiești, au trimis în total 15.000 de lei, păcălite prin aceeași metodă.

Studentul nigerian, care a încasat toți banii, a fost reținut în luna mai a acestui an, iar la perchezițiile făcute în locuința sa din Cluj-Napoca au fost ridicate mai multe telefoane, laptopuri și alte probe.

Ulterior, bărbatul a fost plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, iar acum bărbatul a fost trimis în judecată pentru complicitate la înșelăciune.

FOTO – Caracter ilustrativ: Poliția Română